PGNiG zawarł umowy na dostawy gazu z Grupą Equinor

PGNiG zawarł umowy z Grupą Equinor na dostawy gazu od stycznia 2023 r. do stycznia 2033 r. Chodzi o wolumen do 2,4 mld m sześc./r. Dodatkowe ilości paliwa, będą przesłane do Polski gazociągiem Baltic Pipe - poinformowała spółka w piątek.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz spółki z grupy Equinor ASA zawarły umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wydobywanego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres dziesięciu lat od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku w wysokości do 2,4 mld m sześc. rocznie" - podał w piątkowym komunikacie PGNIG.

Jak podkreślił, zapewni mu to dodatkowe wolumeny paliwa, które będą przesłane do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe, łączącego Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, poprzez Danię.

"Gazociąg, którego inwestorami są polski Gaz-System duński Energinet, rozpocznie przesył gazu od 1 października 2022 roku" - wskazano w komunikacie.

"Docelowo będzie miał przepustowość około 10 mld m sześc. rocznie, z czego PGNiG zarezerwowało ok. 8 mld m sześc. rocznie. Podstawą wykorzystania rezerwacji ma być wydobycie własne Grupy Kapitałowej PGNiG w Norwegii, które w tym roku wyniesie 3 mld m sześc., a w perspektywie kilku lat może wzrosnąć do 4 mld m sześc. rocznie." - zaznaczyła spółka

