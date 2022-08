PGNiG zawarło umowę z chińskim bankiem ICBC na 120 mln euro kredytu

PGNiG zawarło 12-miesięczną umowę kredytową na 120 mln euro z polskim oddziałem ICBC (Industrial and Commercial Bank of China Europe) - poinformowała we wtorek spółka.

W komunikacie PGNiG przywołało zgodę Rady Nadzorczej spółki z 13 grudnia 2021 r. na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy od dnia zawarcia umów o łączną kwotę 2,7 mld zł.

Jak informowała wówczas spółka, środowisko wysokich cen gazu wpływa na zwiększone zapotrzebowanie spółek z GK PGNiG na środki pieniężne wynikające z tymczasowo zwiększonych poziomów należności i regulowanych zobowiązań za zakup gazu, wysokiego poziomu zapasu gazu w podziemnych magazynach gazu oraz wyższej wartości koniecznych depozytów zabezpieczających dla transakcji giełdowych i finansowych związanych z obrotem paliwem gazowym.

W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Skarb Państwa ma w PGNiG prawie 72 proc. akcji. 15 marca 2022 r. Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen.

