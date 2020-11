PGNiG złożyło wniosek do Gazpromu o renegocjację i obniżenie ceny kontraktowej gazu (aktualizacja)

PGNiG 1 listopada br. złożył wniosek do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego - poinformował zarząd spółki w niedzielę. Dodano, że celem renegocjacji jest obniżenie ceny.

"Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG", "Spółka") informuje, że dnia 1 listopada 2020 r. Spółka złożyła wniosek do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export (dalej łącznie "Gazprom") o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. ("Kontrakt Jamalski") w kierunku jej obniżenia" - poinformowało w niedzielnym komunikacie PGNiG.

Dodano, że zgodnie z postanowieniami kontraktu jamalskiego nowa cena może wejść w życie trzy lata po wejściu w życie poprzedniej zmiany ceny kontraktowej.

"Biorąc pod uwagę, że ewentualna zmiana warunków kontraktu poprzez obniżenie ceny kontraktowej w wyniku renegocjacji, o których rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 91/2017 z dnia 1 listopada 2017 r., może wejść w życie z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2017 r., PGNiG może żądać kolejnej renegocjacji ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2020 r. Złożenie wniosku przez PGNiG rozpoczyna ten proces" - poinformował PGNiG.

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski był kilkukrotnie zmieniany i aneksowany. Przewiduje on dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.

W listopadzie 2019 r. PGNiG poinformowało, że przekazało Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, w przypadku braku takiego oświadczenia na trzy lata przed zakończeniem umowy, zostaje ona automatycznie przedłużana.