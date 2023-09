PGZ: Oświadczenie w związku z publikacją portalu Onet.pl (komunikat)

- Polska Grupa Zbrojeniowa przekazuje:

- Polska Grupa Zbrojeniowa przekazuje:

OŚWIADCZENIE

Informujemy, że publikacja portalu Onet.pl "Nitro-Chem wylewa do Wisły rakotwórcze odpady. Pomógł wpływowy polityk PiS" z 28 września 2023 r. fałszywie przedstawia działalność zakładu strategicznego dla bezpieczeństwa Polaków, niszcząc jego dotychczasowy dorobek i osiągnięcia.

Artykuł wpisuje się w trwającą kampanię dezinformującą opinię publiczną, która ma na celu wykreować fałszywy obraz rzeczywistości. Uderza też w dobre imię załogi, ludzi, którzy od lat pracują na rzecz lokalnej społeczności i bezpieczeństwa państwa. Autorzy tego materiału Marcin Wyrwał i Edyta Żemła prowadzą długotrwałą kampanię wymierzoną w dobre imię spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, na co nie możemy pozwolić. Sprawa ta nie pozostanie bez naszej reakcji i będziemy skorzystamy z przysługującego nam prawa do ochrony naszych dóbr.

Nitro-Chem nie ma fizyczne możliwości odprowadzania swoich ścieków bezpośrednio do Wisły! Teza zawarta w tytule materiału jest fałszywa i ma na celu wywołać negatywne emocje w społeczeństwie. Zapewniamy, że wszystkie parametry jakościowe wymagane prawem są przez Zakłady Chemiczne Nitro-Chem zachowane. Spółka działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i dba o rzetelność i transparentność swoich działań. Działania zakładu pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne były i są na bieżąco monitorowane przez uprawnione podmioty.

Na terenie Nitro-Chemu działa zatężalnia ługów posiarczynowych (tzw. wód czerwonych) oraz podczyszczalnia ścieków, aby szkodliwe związki nie wpływały do kanalizacji. Powołany przez Najwyższą Izbę Kontroli biegły ocenił jej sprawność pod kątem usuwania ze ścieków związków nitrowych na ponad 99,9 proc. Ponadto w zakładzie zainstalowano dodatkowe filtry węglowe w celu jeszcze dokładniejszego doczyszczenia ścieków. Wbrew twierdzeniom Onetu filtry są wymieniane regularnie a zamontowane instalacje działają prawidłowo.

Ścieki oddawane są do miejskiej oczyszczalni "Kapuściska" należącej do spółki Chemwik zgodnie z obowiązującą obie strony umową. Miejska spółka Chemwik od października 2019 roku nie przeprowadziła żadnej kontroli jakości ścieków odprowadzanych przez Nitro-Chem. Natomiast zakład co kwartał zleca przeprowadzanie takich badań niezależnemu od siebie laboratorium a uzyskane wyniki przekazuje do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Cytowane w artykule wyniki, pochodzące rzekomo z Chemwiku, nie mogą być w żaden sposób uznane za dowód, gdyż nie wiadomo z jakiego punktu pochodzą, kto je wykonał i jakie inne substancje poza ściekami Nitro-Chemu mogły mieć wpływ na wyniki. Należy zaznaczyć, że próbki powinny być pobierane z punktu, który jest zgodny z zapisami umowy , jak i pozwolenia wodnoprawnego. Wszystkie parametry wskazane w pozwoleniu wodnoprawnym Zakłady Chemiczne Nitro-Chem spełniają.

Autorzy Marcin Wyrwał i Edyta Żemła pominęli fakt, że na większości wymienianych składowisk nie ma jakichkolwiek śladów, że są to odpady Nitro-Chemu i zapewne celowo zatajają fakt, że zalegają tam odpady innych firm, które łatwo zidentyfikować po nazwie lub logotypie. Mimo natrętnej narracji o braku aktywności ze strony Nitro-chemu i PGZ, prowadzone są intensywne działania związane z weryfikacją, identyfikacją i docelowo utylizacją.

Przedstawiciele Nitro-Chem i PGZ odwiedzili wszystkie miejscowości wymieniane przez Onet, TVN24, Gazetę Wyborczą i Radio Zet, na których rzekomo miały znajdować się pojemniki z logo Nitro-Chemu: Rojków, Nowy Prażmów, Częstochowę, Mysłowice, Chabielice, wieś Czarna pod Wołominem i Jasieniec. Rażącym nadużyciem jest wskazywanie, że w tych miejscach zalegają odpady Nitro-Chemu. Wizje lokalne i analiza dokumentacji udostępnionej przez samorządy tego nie potwierdzają. Tylko w jednej miejscowości, w Rojkowie, odnaleziono oznaczenia Nitro-Chemu, które mogą wskazywać, że pojemniki zawierają odpady z zakładu. Spółka jest w trakcie weryfikacji, które pojemniki zawierają odpady pochodzące z jej działalności. Sprawa jest rozwiązywana w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, WIOŚ i właścicielem nieruchomości. W pozostałych lokalizacjach nie potwierdzono obecności oznakowanych paletopojemników, ani niczego, co mogłoby wskazywać na związki ze spółką Nitro-Chem. Pobrane z tych miejsc próbki definitywnie o tym przesądzą. Gotowość opłacenia badań tak wielu próbek, mimo braku jakichkolwiek zewnętrznych przesłanek wskazujących na związek z Nitro-Chemem udowadnia, że zakład podchodzi do tej sprawy odpowiedzialnie.

Podsumowując:

• Rogowiec (składowisko 50 000 ton) - po wizji lokalnej nie stwierdzono odpadów Nitro-Chem; spółka współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, deklarując wsparcie w przypadku potwierdzenia obecności odpadów spółki w tej lokalizacji.

• Mysłowice (składowisko 8195 ton) - składowisko zostało zlikwidowane i analizowane są dane z procesu utylizacji pod kątem obecności odpadów Nitro-Chemu; dotychczas nie stwierdzono występowania odpadów Nitro-Chemu.

• Dwie lokalizacje w Częstochowie (składowisko 14 000 ton) - po wizji lokalnej nie stwierdzono odpadów z oznaczeniami Nitro-Chem lub w jakikolwiek sposób wskazującymi na związek ze spółką; udostępnione wyniki badań nie wykazują też obecności nitrozwiązków; spółka jest w kontakcie z lokalnymi władzami, deklarując wsparcie w przypadku potwierdzenia obecności jej odpadów.

• Nowy Prażmów (składowisko 2000 ton) - nie stwierdzono odpadów Nitro-Chem; spółka jest w kontakcie z lokalnymi władzami, deklarując wsparcie w przypadku potwierdzenia ujawnienia jej odpadów.

• Chabielice (składowisko 1800 ton) - po wizji lokalnej stwierdzono prawdopodobieństwo obecności odpadów Nitro-Chem w liczbie ok. 30 sztuk paletopojemników; Nitro-Chem wyłonił firmę, która rozpoczęła procedurę badania próbek, co pozwoli uruchomić proces utylizacji.

• Rojków (składowisko 600 ton) - po wizji lokalnej i identyfikacji kilkunastu oznaczeń z nazwą spółki trwa ustalanie ostatecznej liczby paletopojemników, które zostaną zutylizowane na koszt spółki; właściciel nieruchomości szacuje to na liczbę do 70 paletopojemników.

• Czarna (powiat wołomiński) - w trakcie wizji lokalnej ujawniono naczepę transportową, na której umieszczone są pojemniki z odpadami. Szacuje się, że 16 szt. może pochodzić z Nitro-Chem; trwa proces weryfikacji.

• Jasieniec - po wizji lokalnej nie stwierdzono odpadów Nitro-Chem, jednak spółka zadeklarowała udział w kosztach związanych z utylizacją odpadów.

Rażący jest też fakt, że w wyżej wymienionych miejscowościach wizje lokalne przeprowadzone z udziałem osób reprezentujących różne instytucje ujawniły na składowiskach oznaczenia i wyraźnie widoczne logotypy kilkudziesięciu innych firm, których odpady również zostały tam porzucone. Zaskakuje, że ta informacja, łatwa do zdobycia, nie została wspomniana w żadnej publikacji autorów Marcina Wyrwała i Edyty Żemły. Należy wyraźnie podkreślić, że na wszystkich ujawnionych składowiskach znajduje się wiele pojemników o różnym pochodzeniu, z których zaledwie promil może mieć związek z Nitro-Chem. Nie zmienia to jednak faktu, że spółka Nitro-Chem angażuje się w rzeczywiste rozwiązanie tego problemu poprzez bliską współpracę z samorządami, badania próbek, wyselekcjonowanie odpadów Nitro-Chemu i przekazanie ich do ponownej utylizacji. Przeprowadzenie badań przez akredytowane laboratoria wymaga zachowania odpowiednich procedur i standardów, które spółka respektuje. Dla całkowitego rozwiązania problemu składowisk konieczne jest także włączenie pozostałych podmiotów, których odpady zalegają na tych składowiskach.

Nie ma zgody na rozpowszechnianie przez Marcina Wyrwała i Edytę Żemłę sformułowań że "Nitro-Chem przekazał toksyczne odpady przestępcom". Jest to rażące nadużycie i celowa manipulacja. Pochodzące z procesu produkcji tzw. wody czerwone były i są przekazywane przedsiębiorcom posiadającym stosowne pozwolenia do utylizacji termicznej zgodnie z prawem. Spółka tak jak wiele innych podmiotów, czego dowodem są zalegające na składowiskach odpady, została oszukana przez nieuczciwych kontrahentów.

Uporczywe atakowanie spółki Nitro-Chem, dyskredytowanie jej w oczach społeczeństwa oraz szkodzenie jej wizerunkowi musi spotkać się ze zdecydowaną reakcją z naszej strony, dlatego po raz kolejny skorzystamy z przysługującego nam prawa do ochrony naszych dóbr, składając kolejny pozew przeciwko wydawcy i autorom.

Podkreślamy, że Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., jak i należącej do niej spółce Nitro-Chem zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu tej sprawy i ostatecznym zutylizowaniu wytworzonych przez spółkę odpadów. W tym zakresie Nitro-Chem i PGZ postępują konsekwentnie i doprowadzą ten temat do końca.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.