PGZ: Słowa Tuska nieuprawnione, portfel zamówień na armatohaubice Krab wypełniony co najmniej do 2027

Słowa Donalda Tuska są całkowicie nieuprawnione, portfel zamówień Huty Stalowa Wola na produkcję armatohaubic Krab jest wypełniony co najmniej do 2027 roku - oświadczyła Polska Grupa Zbrojeniowa w reakcji na wtorkowe wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska.

Chodzi o słowa Tuska wypowiedziane podczas wtorkowego posiedzenia klubu KO w Rzeszowie. Lider PO powiedział m.in. że "ludzie zastanawiają się, dlaczego rząd PiS uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze, niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce, w Stalowej Woli armatohaubice" Krab.

Na tę wypowiedź zareagowała we wtorek na Twitterze Polska Grupa Zbrojeniowa, w skład której wchodzi produkująca Kraby Huta Stalowa Wola. "Słowa przewodniczącego PO Donalda Tuska są całkowicie nieuprawnione! Portfel zamówień HSW (Huty Stalowa Wola - PAP) na produkcję armatohaubic Krab jest wypełniony co najmniej do 2027 r. Produkcja jest dynamicznie rozwijana, a portfolio spółki powiększane o kolejne wyroby" - czytamy we wpisie.

PGZ podkreśliła, że flagowe produkty HSW to: armatohaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, wozy im towarzyszące tj. wozy dowodzenia, amunicyjne, rozpoznawcze czy remontu uzbrojenia, a dodatkowo rozwijane są ZSSW (wieże bojowe), Borsuki (bojowe wozy piechoty), Baobaby (pojazdy minujące), Warany (wielozadaniowe pojazdy opancerzone), Langusty (wyrzutnie rakiet), wyrzutnie do zestawów Patriot oraz sprzęt inżynieryjny.

Jak podkreślono, "dopiero po 2015 r. HSW przeszła z etapu analiz do etapu realnej produkcji seryjnej". "Zakład dostał duże i długookresowe zamówienia z MON, co przyniosło zyski, a ludziom dodatkowe i stabilne miejsca pracy" - zaznaczono.

"Dziwi fakt, że informacje ogólnodostępne nie docierają do liderów Platformy Obywatelskiej, przez co opinia publiczna jest wprowadzana w błąd" - czytamy we wpisie PGZ.

