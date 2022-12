PGZ: Wstępny projekt fregat Miecznik przekazany MON

Konsorcjum PGZ-Miecznik przekazało Agencji Uzbrojenia MON zaktualizowane przemysłowe studium wykonalności oraz projekt wstępny fregat Miecznik – poinformowała w czwartek Polska Grupa Zbrojeniowa.

Okręty mają zostać zbudowane w polskich stoczniach we współpracy z firmami brytyjskimi.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wraz z końcem listopada Konsorcjum PGZ-Miecznik przekazało do Agencji Uzbrojenia MON Zaktualizowane Przemysłowe Studium Wykonalności oraz Projekt Wstępny fregat Miecznik. Zawierająca kilka tysięcy stron dokumentacja przedstawia kompleksowy plan realizacji Programu Miecznik zarówno w aspekcie technicznym, jak i zarządczym - podała PGZ. Zaznaczyła, że dokumenty są "kluczową dokumentacją do finalizacji kolejnego etapu programu".

"Tempo prac w realizacji strategicznych projektów Grupy, takich jak Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, Narew czy Miecznik jest najlepszym potwierdzeniem naszego zaangażowania w modernizację Sił Zbrojnych RP" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGZ Sebastian Chwałek. "Ambitnie podchodzimy do harmonogramów i w przypadku wielozadaniowych fregat dążymy do tego, żeby w dwa lata od podpisania kontraktu przejść do palenia blach pod pierwsze sekcje okrętu" - dodał.

Na podstawie dokumentów przekazanych Agencji Uzbrojenia ma zostać wynegocjowana finalna konfiguracja okrętów. "Zatwierdzenie aktualizacji założeń taktyczno-technicznych dla tych jednostek będzie kamieniem milowym dla fazy przygotowawczej projektu, otwierającym drogę do rozpoczęcia procesu produkcyjnego w połowie 2023 roku" - zaznaczyła PGZ.

W skład konsorcjum PGZ-Miecznik wchodzą PGZ S.A. oraz stocznie PGZ Stocznia Wojenna i Remontowa Shipbuilding. W projekcie uczestniczą firmy z Wielkiej Brytanii: Babcock International, która dostarcza projekt platformy bazujący na fregacie Arrowhead 140, Thales UK odpowiedzialna za dostawę zintegrowanego systemu walki oraz MBDA UK - dostawca systemu obrony powietrznej, który zostanie zamontowany na fregatach.

Program Miecznik zakłada budowę trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Okręty mają zabezpieczać szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną, a także wypełniać zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

Pierwszy okręt ma zostać zbudowany do czerwca 2028 r., drugi do 2033, trzeci nie później niż w sierpniu 2034. Zgodnie z harmonogramem budowa okrętów ma się rozpocząć w 2023 roku.

