PGZ: wszystkie zestawy Poprad dostarczone

Zakończyły się dostawy 79 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad; ostatnie egzemplarze otrzymała 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana – poinformowała w środę Polska Grupa Zbrojeniowa.

"PIT-Radwar terminowo zakończył kolejny etap umowy na dostawę 79 sztuk samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad" - napisała PGZ, w której skład wchodzi PIT Radwar. Ostatnie egzemplarze wyprodukowane w ramach kontraktu wartego ponad miliard złotych trafiły do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej należącej do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Umowę zawarto w grudniu 2015 r. między spółka PIT Radwar a Inspektoratem Uzbrojenia.

Prezes PGZ Sebastian Chwałek podkreślił, że Polska Grupa Zbrojeniowa "rozwija portfolio w obszarze systemów obrony przeciwlotniczej". "Przekazywane dzisiaj systemy Poprad czy produkowane obecnie przeciwlotnicze systemy rakietowo-artyleryjskie Pilica to przykłady rozwiązań modułowych, korzystających zarówno ze sprawdzonych i cieszących się zainteresowaniem na rynkach zagranicznych pocisków Grom jak i ich następców, pocisków Piorun" - powiedział Chwałek, cytowany w komunikacie PGZ. "Kolejnym krokiem na tej ścieżce jest program Narew, który pozwoli nam dokonać skoku generacyjnego w technice rakietowej, przynosząc korzyści zarówno wojsku, jak i gospodarce" - zapewnił.

"Poprad to mobilne przeciwlotnicze zestawy najniższej warstwy systemu obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP. Rozwiązanie to zostało bardzo ciepło przyjęte przez żołnierzy, którzy wskazują na funkcjonalność oraz łatwość w obsłudze tego wyrobu" - powiedział szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - zastępca inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Kazimierz Dyński. Według niego eksploatacja Popradów przez pułki przeciwlotnicze pozwoli opracować programy dalszego rozwoju tej warstwy obrony powietrznej.

"Finalizacja dostaw nowoczesnego sprzętu opracowanego i wyprodukowanego przez polski przemysł obronny pokazuje skuteczność współpracy na linii wojsko-przemysł" - powiedział szef Inspektoratu Uzbrojenia płk dr Artur Kuptel.

Zastrzegł, że "zakończenie dostaw to dopiero początek cyklu życia sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP", a jego doświadczenia z eksploatacji Popradów dadzą Agencji Uzbrojenia wiedzę, jak rozwijać ten system we współpracy z krajowym przemysłem. Agencja Uzbrojenia, powołana w ramach zmiany systemu zakupów dla wojska, ma zacząć działać od początku przyszłego roku.

Opracowany przez PIT-Radwar samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, uzbrojony w rakiety bardzo krótkiego zasięgu Grom/Piorun produkcji zakładów Mesko jest przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych, w tym dronów, na bardzo krótkich dystansach (do 5,5 km) i małych wysokościach (do 3,5 km). Posiada autonomiczny pasywny system wykrywania i śledzenia celów, zapewnia współpracę z systemem rozpoznania, co utrudnia wykrycie i zakłócenie zestawu.

Instalacja wyrzutni na pojeździe zapewnia wysoką mobilność. Dzięki tej cesze oraz możliwości radiowej transmisji danych zestaw może działać w systemach osłony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych i zwalczaniu obiektów powietrznych, np. samolotów, śmigłowców i bezpilotowych aparatów latających. Zestaw może wypełniać zadania obrony przeciwlotniczej samodzielnie lub jako element ugrupowania. W ramach umowy wyprodukowano 77 egzemplarzy seryjnych i dwa prototypy, które producent także przekazał wojsku.

