PHH: dwa hotele z grupy Polskiego Holdingu Hotelowego w sieci Marriott International

Hotele Ikar w Poznaniu i Wieniawa we Wrocławiu z Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego będą funkcjonowały pod szyldem Four Points by Sheraton należącej do sieci Marriott International - poinformował w poniedziałek PHH.

Jak wskazano w poniedziałkowym komunikacie, oba obiekty przejdą gruntowną modernizację, na którą PHH przeznaczy łącznie 73 mln zł.

Dodano, że list intencyjny dot. "wprowadzenia marki Four Points by Sheraton do dwóch hoteli należących do Grupy Kapitałowej PHH" podpisali prezes spółki Polskiego Holdingu Hotelowego i AMW Hotele, Gheorghe Marian Cristescu oraz starszy dyrektor ds. rozwoju w regionie CEE i Ukrainy, Marriott International Janusz Mitulski. Po podpisaniu umów obiekty mają być ocenione "pod kątem dostosowania ich do wymagań marki".

"Uznaliśmy, że filozofia marki Four Points by Marriott, doskonale pasuje zarówno do hotelu Ikar w Poznaniu, jak i Wieniawa we Wrocławiu" - wskazał cytowany w komunikacie prezes spółki Polskiego Holdingu Hotelowego i AMW Hotele Gheorghe Marian Cristescu. Według niego globalna sieć Marriott International wzmocni ich pozycję na lokalnych rynkach.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym; zarządza obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego znajduje się 27 obiektów hotelarskich, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.

Do marki Four Points by Sheraton należy obecnie ponad 250 hoteli na całym świecie.