PHH o otwarciu hoteli od 12 lutego: bardzo duże zainteresowanie obiektami w górach

Widać bardzo duże zainteresowanie obiektami wypoczynkowymi, szczególnie tymi w górach - poinformował PAP Polski Holding Hotelowy.

Rząd ogłosił, że od 12 lutego br. w reżimie sanitarnym będą dla gości dostępne m.in hotele i miejsca noclegowe, ale tylko do 50 proc. łóżek. Ponadto otwarte mają być baseny, stoki i boiska zewnętrzne. Zamknięte pozostaną siłownie i restauracje, w tym hotelowe, które będą mogły wydawać posiłki na wynos.

Jak podał w środę PHH, po informacji o otwarciu hoteli od 12 lutego "widać bardzo duże zainteresowanie naszymi obiektami wypoczynkowymi, szczególnie tymi zlokalizowanymi w górach". "Największą popularnością cieszy się obiekt +Zagroń+ położony w Szczyrku, który ma już prawie pełne obłożenie, czyli zgodnie z wytycznymi antycovidowymi, jest to 50 proc. wszystkich miejsc w ośrodku" - zaznaczyła Sonia Michejda z biura prasowego PHH.

Dodała, że w drugiej kolejności widać duże zainteresowanie obiektami nadmorskimi w Międzyzdrojach, Gdańsku i na Helu.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym; zarządza obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W grupie kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego znajduje się 27 obiektów hotelarskich, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.