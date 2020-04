PHH udostępni pokoje pacjentom onkologicznym Instytutu Matki i Dziecka

Polski Holding Hotelowy udostępni pokoje w hotelu Renaissance, w których pacjenci onkologiczni Instytutu Matki i Dziecka i ich opiekunowie będą czekać na wyniki testów na koronawirusa - podał w środę Holding.

Pokoje będą wykorzystywane w systemie rotacyjnym - po otrzymaniu wyniku testu pacjent wraz z opiekunem zostaną przyjęci na oddział, co pozwoli na tymczasowe zakwaterowanie kolejnych osób. Goście nie będą przebywać w tych samych pokojach. Zanim w danym pokoju zostanie przyjęta kolejna osoba, miną trzy dni. W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa, pokój zostanie zdezynfekowany.

"Mimo obecnego stanu epidemiologicznego w Polsce, leczenie pacjentów onkologicznych nie może zostać zawieszone. Zależy nam, by kontynuować leczenie, jednocześnie zabezpieczając pacjentów oraz zespół oddziału. Każdy pacjent oraz opiekun zostaną poddani testowi na koronawirusa, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że wszyscy pacjenci oraz personel są bezpieczni" - powiedziała cytowana w komunikacie prof. Anna Raciborska, Kierownik Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.

"Spółka Polskiego Holdingu Hotelowego od samego początku podejmowała szereg działań, które pomagają wygrać tą nierówną walkę z epidemią. Wokół nas jest wiele osób oraz instytucji, które potrzebują wsparcia w tym trudnym czasie, dlatego tak ważne jest niesienie pomocy gdzie tylko jest to możliwe. Cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy wspierać pacjentów onkologicznych z Instytutu Matki i Dziecka wraz z ich opiekunami, stwarzając im bezpieczne warunki do oczekiwania na wyniki badań" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym. W PHH znajduje się 27 obiektów, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. PHH wprowadza nowe marki hotelowe na polski rynek, takie jak: Courtyard by Marriott, Hampton by Hilton, Renaissance, Moxy, a w planach ma otwarcie nowego hotelu marki Vīb oraz Le Méridien.

Instytut Matki i Dziecka to instytut naukowy i jednostka naukowo-badawcza, nadzorowana przez Ministra Zdrowi. Ośrodek posiada III stopień referencyjności w zakresie perinatologii. Instytucję charakteryzuje kompleksowe podejście do zagadnienia opieki nad kobietą i dzieckiem w trakcie ciąży i po narodzinach, również ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, neurologiczną czy genetyczną. W skład Instytutu wchodzi dziewięć specjalistycznych klinik oraz 28 poradni.