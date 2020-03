PHH: wspiera i zachęca do wsparcia kadry medyczne walczące z koronawirusem

Polski Holding Hotelowy włączył się do wsparcia kadry medycznej w walce z koronawirusem i zachęca po podjęcia akcji przedstawicieli branży gastronomicznej, którzy prowadzą działalność cateringową – poinformowała we wtorkowym komunikacie spółka.

Jak podał w komunikacie PHH, ponad 200 posiłków zostało we wtorek dostarczonych do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w m. st. Warszawie oraz Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

"Dostawy będą dowożone przez naszych pracowników codziennie 24h na dobę dla tej kadry, która pracuje w terenie wykonując najtrudniejszą pracę związaną z nadzorem epidemiologicznym w Polsce" - czytamy.

PHH dziękując firmie Dobry Hotel za gotowość na dostarczania posiłków na terenie Trójmiasta, zachęca branżę gastronomiczną prowadzącą działalność cateringową do wsparcia tej akcji podając kontakt dla chętnych na info@phh.pl.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek po południu o 16 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W Polsce odnotowano łącznie 221 przypadków choroby układu oddechowego COVID-19. Pięć osób nie żyje.

Polski Holding Hotelowy to spółka ze 100 proc. kapitałem państwowym; zarządza obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W jej portfelu znajdują się trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina - Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą również hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie czyli Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport, Moxy Poznań Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów Airport. Do PHH należy także wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence.