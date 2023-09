PHH wygrał przed sądem spór z "Gazetą Wyborczą" i portalem Wyborcza.pl

Polski Holding Hotelowy poinformował w poniedziałek, że wygrał przed sądem spór z "Gazetą Wyborczą" i portalem Wyborcza.pl dotyczący materiału prasowego sugerującego, że firma wykonała remont mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego.

"Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok nakazujący redaktorom naczelnym +Gazety Wyborczej+ i portalu Wyborcza.pl publikację sprostowań tekstów sugerujących udział spółki w remoncie mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego" - poinformował Polski Holding Hotelowy (PHH).

W komunikacie przypomniano, że w maju br. na pierwszej stronie papierowego wydania "Gazety Wyborczej" i za pośrednictwem portalu Wyborcza.pl. ukazał się materiał prasowy sugerujący, że PHH wykonał remont w mieszkaniu europosła Joachima Brudzińskiego. Zaznaczono, że spółka stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom, a w wydanym oświadczeniu i sprostowaniu podkreśliła, iż w artykule "Państwowy holding i remont mieszkania Brudzińskiego" podano "nieprawdziwą informację i sugestię".

"Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. (PHH) nigdy nie zajmował się remontem jakiegokolwiek mieszkania Joachima Brudzińskiego. PHH nie wydatkował także na ten cel żadnych środków. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał redaktorom naczelnym Gazety Wyborczej i portalu Wyborcza.pl publikację sprostowań" - zaznaczyła w poniedziałkowym komunikacie spółka.

Grupa PHH liczy ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Grupa współpracuje - jako franczyzobiorca - z sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels and Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.(