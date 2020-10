Philips zaskoczył wynikami. Powodem pandemia

Philips zanotował w trzecim kwartale 2020 roku 32-procentowy wzrost zysku EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją) do 769 mln euro. Analitycy szacowali, że będzie to 630,6 mln euro. To efekt pandemii, która napędziła popyt na sprzęt szpitalny potrzebny do pomocy pacjentom walczącym z chorobą - podaje Reuters.