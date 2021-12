Phillips Medisize zainwestuje 115,5 mln zł w Siamianowicach Śląskich

Wyspecjalizowana w projektowaniu i produkcji specjalistycznych narzędzi i sprzętu medycznego firma Phillips Medisize Poland uruchomi zakład w Siemianowicach Śląskich. Warta 115,5 mln zł inwestycja stworzy co najmniej 80 miejsc pracy - wynika z informacji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W czwartek Strefa poinformowała o wydaniu decyzji o publicznym wsparciu tego przedsięwzięcia. Łącznie od początku roku KSSE wydała już ok. 80 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ok. 3,5 mld zł.

"Phillips Medisize Poland to firma, która otrzymała decyzję o wsparciu i szykuje nowy projekt. (...). W ramach inwestycji spółka stworzy nowy zakład produkcyjny w Siemianowicach Śląskich; zamierza wytwarzać m.in urządzenia do zastosowania medycznego oraz sprzęt medyczny" - poinformowała Katowicka SSE w portalu społecznościowym.

Inwestor to forma wyspecjalizowana w projektowaniu i wytwarzaniu różnego rodzaju sprzętu medycznego, m.in. systemów do podawania leków oraz urządzeń do diagnostyki.

Projekt w Siemianowicach Śląskich to kolejne przedsięwzięcie, które w ostatnich dniach otrzymało decyzję o wsparciu KSSE. Wcześniej poinformowano, że międzynarodowa firma Genpact Services, świadcząca m.in. usługi informatyczne i finansowo-księgowe, zamierza w najbliższym roku stworzyć w Katowicach 286 miejsc pracy, rozbudowując swoje biuro w stolicy Górnego Śląska.

Jak informowali w ub. tygodniu przedstawiciele KSSE, od początku tego roku Strefa wydała 77 decyzji o publicznym wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 3,4 mld zł (bez ostatnich decyzji o wsparciu projektów Phillips Medisize Poland i Genpact Services Poland). Dzięki tym przedsięwzięciom powstanie ponad 2,8 tys. nowych miejsc pracy, a przeszło 7,9 tys. istniejących będzie utrzymanych.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. Był to - zarówno pod względem wartości i ilości projektów - rekordowy wynik w 25-letniej historii strefy. W 2021 r. łączna wielkość deklarowanych nakładów inwestycyjnych jest jak dotąd mniejsza niż przed rokiem, jednak ilość wspartych projektów jest rekordowa.

Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 42 mld zł. Ponad pół tysiąca działających w strefie firm stworzyło prawie 90 tys. miejsc pracy.

