PHN: PKO Bank Polski zawarł długoterminową umowę w budynku SKYSAWA

PKO Bank Polski zawarł długoterminową umowę najmu w budynku SKYSAWA - poinformował w poniedziałek Polski Holding Nieruchomości i inwestor nowego biurowca. Dodano, że przekazanie budynku planowane jest na czwarty kwartał br.

"Umowa najmu na około 35 tys. mkw. powierzchni zawarta z PKO Bankiem Polskim jest największą tego typu transakcją na rynku nieruchomości komercyjnych w Warszawie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Biurowiec składa się z dwóch budynków. Wyższą część kompleksu stanowi 155-metrowa wieża, złożona z 40 kondygnacji" - napisano.

"Długoterminowy najem całej powierzchni SKYSAWA to ważne wydarzenie nie tylko dla Grupy PHN, ale i całego rynku nieruchomości komercyjnych" - powiedział cytowany w informacji prezes PHN Marcin Mazurek. Zaznaczył, że transakcja wskazuje, że jest popyt na centralnie zlokalizowaną, nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń biurową. "Z dumą udostępnimy naszą flagową inwestycję, tak wiarygodnemu i ważnemu partnerowi, jakim jest PKO Bank Polski" - wskazał.

"Nasza strategia zakłada m.in. optymalizację powierzchni i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb zarówno pracowników, jak i klientów. Dążymy także do większego skupienia jednostek centrali i spółek Grupy, które zlokalizowane są dzisiaj w różnych częściach Warszawy" - powiedział wiceprezes PKO Banku Polskiego Wojciech Iwanicki. Dodał, poszukiwania nowych przestrzeni biurowych trwają już od kilku lat, a pandemia, która wpłynęła na zmianę sposobu świadczenia pracy i wzrost znaczenia modelu hybrydowego, dodatkowo przyśpieszyła ten proces. "Ważnym argumentem przemawiającym za dostosowaniem przestrzeni biurowych jest także postępująca centralizacja zadań oraz transformacja, którą bank będzie kontynuował w kolejnych latach" - dodał.

Wskazano, że kompleks biurowy znajduje się w jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych Warszawy - przy ulicy Świętokrzyskiej 36, czyli w samym centrum miasta. Zaznaczono, że kompleks jako jeden z pierwszych budynków w Polsce jest połączony bezpośrednim przejściem podziemnym ze stacją metra Rondo ONZ.

Napisano też, że w budynkach zastosowano liczne rozwiązania wpływające na obniżenie zużycia energii, czy wody w trakcie użytkowania budynku m.in. wysokowydajne systemy odzyskiwania ciepła, kolektory słoneczne czy system odzyskiwania wody deszczowej. Obiekt posiada certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM Interim na najwyższym poziomie Outstanding.

Do Polskiego Holdingu Nieruchomości należy ok. 140 nieruchomości i ok. 600 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl