PHZ Baltona: zysk firmy po restrukturyzacji wyniósł w 2022 roku 35,6 mln zł

Zysk netto Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona po restrukturyzacji wyniósł w 2022 roku 35,6 mln zł - poinformowała w poniedziałek firma należąca do Polskich Portów Lotniczych. W tym roku spółka spodziewa się ok. 40 mln zł zysku.

Dzięki wsparciu Polskich Portów Lotniczych Baltona wyszła z głębokiego kryzysu, kończąc rok 2022 35,6 mln zł zysku - powiedział w poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciel zarządu PHZ Baltona Bogdan Romaniuk.

Przypomniał, że w 2019 roku spółka notowała 60,6 mln zł strat, a pandemia koronawirusa sprawiła, że stanęła na skraju bankructwa. Według niego Baltona po okresie restrukturyzacji, która rozpoczęła się z chwilą przejęcia nadzoru przez PPL w 2020 r., sukcesywnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku i poprawia wyniki finansowe. Wyjaśnił, że osiągnięty zysk to m.in. efekt obniżenia kosztów zakupu czy stworzenia nowych brendów.

"Szacujemy, że zysk w 2023 wyniesie ok. 40 mln zł" - zapowiedział Romaniuk. Dodał, że w pierwszym półroczu 2023 r. przychody Baltony wzrosły do 379,2 mln zł, czyli o 44 proc. rok do roku.

Obecny na konferencji prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera przyznał, że przejmując spółkę PPL musiały zmierzyć się z szeregiem wyzwań. "Pierwszym krokiem było powołanie nowego zarządu, w którego skład weszli doświadczeni menedżerowie z branży handlowej. Wspólnie z nowym zarządem, który zawsze mógł liczyć na nasze pełne wsparcie, wyznaczyliśmy cele i uporządkowaliśmy strukturę" - wskazał Wojtera.

Baltona - jak wskazano w informacji - jest jednym z najstarszych polskich przedsiębiorstw, założonym zaraz po II wojnie światowej. Funkcjonuje nieprzerwanie od 77 lat. Od 2020 roku, po około 10 latach przerwy, ponownie należy do Skarbu Państwa.

Aktualnie firma koncentruje się na trzech filarach biznesowych - sprzedaży detalicznej dla pasażerów (travel retail), gastronomii (F&B) i shipchandlingu, czyli zaopatrywaniu statków. Baltona umacnia swoją pozycję, zwiększając w pierwszej połowie 2023 r. liczbę klientów do ponad 3 mln osób, czyli o +36 proc. w odniesieniu do tego samego okresu w 2022 r. Sukcesywnie modernizowane są sklepy bezcłowe i lokale gastronomiczne marki w portach lotniczych: Katowice-Pyrzowice, Warszawa-Modlin, Warszawa-Radom, Rzeszów-Jasionka (3 kw. 2023) oraz Poznań-Ławica (4 kw. 2023/1 kw. 2024). Tylko w 2023 r. na inwestycje przeznaczono ponad 32 mln zł. Ponadto Baltona zarządza 38 sklepami w Polsce (w tym roku zostanie uruchomiony kolejny sklep na lotnisku w Zielonej Górze). Posiada również trzy punkty za granicą (dwa w Rumunii i jeden we Francji) oraz 14 lokali gastronomicznych. W GK Baltona pracuje aktualnie 745 osób.

PPL to największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce.