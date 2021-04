Piąta dostawa LNG do instalacji PGNiG w litewskiej Kłajpedzie

PGNiG odebrało piąty ładunek LNG w użytkowanym od roku terminalu przeładunku skroplonego gazu na autocysterny - poinformowała we wtorek spółka. Według PGNiG, w ciągu roku załadowano tam na cysterny ponad 5,8 tys. ton LNG. Większość pojechała do Polski.

Jak podała spółka, na początku kwietnia 2021 r. w terminalu rozładowano ok. 3 tys. m sześc. LNG pochodzącego z Norwegii. Ładunek od firmy Gasum przypłynął fińskim zbiornikowcem Kairos. Dotychczas PGNiG odebrało w Kłajpedzie łącznie ok. 8,4 tys. ton LNG.

Z informacji PGNiG wynika, że 92 proc. przeładowanego do cystern samochodowych skroplonego gazu trafiło do Polski. 6 proc. pojechało do odbiorców na Litwie, a pozostała część na Łotwę.

Jak zaznaczyła spółka, wśród kontrahentów terminala w Kłajpedzie jest spółka PGNiG Obrót Detaliczny, dla której ładunki LNG wożą z Litwy autocysterny firmy Gas-Trading należącej do Grupy PGNiG.

