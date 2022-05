PIE: ceny surowców energetycznych podbijają wartość handlu z Rosją

Wzrost cen surowców energetycznych spowodował w ostatnich miesiącach znaczny wzrost wartości wymiany handlowej pomiędzy Rosją a Europą – podał PIE w analizie przekazanej PAP.

"Import UE z Rosji w I kwartale 2022 był ponad dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość importu w pierwszych 3 miesiącach br. wyniosła 63,7 mld euro. W znacznej mierze wynika to ze zwiększenia wartości importowanych paliw, które stanowiły 67 proc. całości unijnego importu z Rosji" - podał Polski Instytut Ekonomiczny w analizie przekazanej PAP.

Wskazano w niej, że wartość unijnego importu surowców energetycznych z Rosji (paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne i woski mineralne) zwiększyła się o 127 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. (do 42,9 mld euro).

"Brak unijnej jednomyślności w zakresie embarga na surowce energetyczne z Rosji powoduje, że wciąż jest ona głównym europejskim dostawcą ropy i gazu. W połączeniu z rosnącymi od wielu miesięcy cenami tych towarów oznacza to, że wartość importu z Rosji do Europy będzie wciąż rosnąć" - powiedział, cytowany w analizie, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

PIE wyliczył także, że miesięczny import z Rosji do Polski w tym roku w styczniu wyniósł niespełna 2 mld dolarów, w lutym 2,4 mld dolarów i w marcu 3,1 mld dolarów. Tym samym w styczniu 2022 r. wartość importu z Rosji wzrosła o 57 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca 2021 r., w lutym o 89 proc., a w marcu o 132 proc. Większość tego wzrostu w marcu pochodziła z rosnącej wartości importowanych surowców energetycznych, które odpowiadały za 52 proc. wzrostu importu z Rosji do Polski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl