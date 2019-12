Koszty pracy rosną powszechnie. Najbardziej w transporcie i handlu

Dwie trzecie polskich przedsiębiorstw zanotowało w 2019 roku wzrost kosztów pracy. Najbardziej odczuły je największe przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób, najmniej firmy mikro, zatrudniające do 9 pracowników - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Różnice w zmianach kosztów pracy według branż nie są duże.

Najwięcej wskazań na wzrost kosztów było wśród przedsiębiorstw transportowych i handlowych.

Na spadek kosztów pracy wskazało niecałe 10 proc. badanych firm.

Dodano, że tylko co piąta firma uczestnicząca w badaniu uznała, że w 2019 roku poprawiła się sytuacja w dostępności pracowników. "Natomiast prawie 50 proc. przedstawicieli firm nie dostrzegło zmian w tym zakresie" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", który cytuje wyniki badania.



Wyższy odsetek przedsiębiorstw (28 proc.) wskazał na spadek możliwości uzupełniania wakatów niż na poprawę sytuacji w dostępności pracowników. Przedsiębiorstw zgłaszających korzystne zmiany w zakresie dostępności pracowników stosunkowo najwięcej było wśród największych firm (30 proc. wskazań), a najmniej w grupie mikroprzedsiębiorstw (17 proc.).

Dodano, że we wszystkich branżach objętych badaniem więcej przedsiębiorstw wskazało na spadek dostępności pracowników niż na jej wzrost. "Zdecydowanie największy odsetek wskazań spadku dotyczył przetwórstwa przemysłowego (33 proc.), a najmniejszy transportu (24 proc.) i usług biznesowych (25 proc.)" - wyliczyli analitycy PIE. Na wzrost dostępności pracowników wskazuje tylko około 20 proc. przedsiębiorstw - dodali.

Wyniki badania wskazują też, że dwie trzecie wszystkich przedsiębiorstw zanotowało wzrost kosztów pracy. "Najbardziej odczuły je największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób (73 proc. wskazań), najmniej przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające do 9 pracowników (61 proc.)" - czytamy.

PIE podkreślił, że różnice w zmianach kosztów pracy według branż nie są duże. Najwięcej wskazań na wzrost kosztów odnotowano wśród przedsiębiorstw transportowych (73 proc.) i handlowych (72 proc.). Na spadek kosztów pracy wskazało niecałe 10 proc. badanych firm.

Duże firmy, jak zaznaczono, mają większe możliwości pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach przede wszystkim dzięki oferowaniu wyższych wynagrodzeń oraz innych benefitów, np. darmowych dojazdów do pracy. "Wobec niekorzystnej sytuacji demograficznej w Polsce, podnoszenie wynagrodzeń stało się jednym z elementów konkurowania firm o pracownika. Jest to trudna sytuacja dla mikro- i małych firm, które nie mają takich możliwości z powodu sytuacji ekonomicznej" - ocenili analitycy PIE.

Wśród przedsiębiorstw, które szczególnie silnie odczuły wzrost kosztów zatrudnienia, znalazły się, jak podkreślili, branże transportowa i handlowa. "W przypadku branży transportowej widoczny jest deficyt pracowników (w szczególności kierowców), który stwarza presję na podnoszenie płac. W handlu, z uwagi na silną konkurencję, zwiększanie wynagrodzeń dla pracowników w 2019 roku stało się sposobem przyciągania osób do pracy" - wskazali. Wzrost płac powodował wzrost kosztów, obniżenie marży, a to zaczęło skutkować problemami ekonomicznymi, zwłaszcza w małych i średnich firmach handlowych - dodali.

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie na przełomie listopada i grudnia 2019 roku wśród 1050 polskich przedsiębiorstw. W ramach analizy zmian warunków funkcjonowania firm w 2019 roku, zapytano o dostępność pracowników oraz koszty pracy.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.