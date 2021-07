PIE: e-KRS to dla przedsiębiorców przede wszystkim oszczędność czasu

Cyfryzacja procesu składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego może być znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców, przede wszystkim jeśli chodzi o oszczędność czasu - powiedział PAP kierownik działu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym Ignacy Święcicki.

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. W poniedziałek na konferencji zorganizowanej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że dzięki nowej platformie czynności, które wcześniej przedsiębiorcy musieli realizować w ramach "biurokratycznej mitręgi", teraz będzie można wykonać w wygodny sposób przed komputerem we własnym domu.

Jak ocenił Święcicki, cyfryzacja procesu składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego jest kolejnym elementem przenoszenia relacji obywatel-państwo i przedsiębiorca-państwo do sfery cyfrowej. "Może to być znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, przede wszystkim jeśli chodzi o oszczędność czasu, jak również możliwość uzyskania bieżącej informacji o postępie rozwiązywania sprawy" - zauważył.

Przedstawiciel PIE dodał, że jest to kolejny etap cyfryzacji w tym obszarze, niejako domknięcie reform zainicjowanych ponad trzy lata temu, kiedy wprowadzono obowiązek zgłaszania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

"W szerszym aspekcie od kilku lat można obserwować poprawę wyników Polski na tle Unii Europejskiej pod względem cyfryzacji usług publicznych. Nadrabiamy w tym obszarze dystans do liderów, takich jak Estonia czy Finlandia, a zmiany, które właśnie weszły w życie są tego kolejnym etapem" - zaznaczył ekspert.

Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, w pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które rejestr przechodzi od 2018 r., kiedy Sejm uchwalił przygotowaną w resorcie nowelizację ustawy o KRS.

Katalog e-usług związanych z KRS obejmuje składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, składanie pism procesowych do sądu rejestrowego, zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym, przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru oraz udostępnianie informacji o podmiocie wpisanym do KRS.

