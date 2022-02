PIE: liczba nowych i zamykanych działalności gospodarczych w styczniu zbliżona do średniej

Liczba nowych oraz zamykanych działalności w styczniu br. była zbliżona do średniej z lat ubiegłych. Nastąpił też lekki wzrost liczby zawieszanych działalności – podano w opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym PIE.

"W styczniu wyrejestrowano 31,1 tys. przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 30 proc. względem ubiegłego roku. Wysoka dynamika to jednak efekt statystyczny. Porównanie następuje do okresu, w którym liczba zamykanych firm była bardzo niska z uwagi na działanie tarcz finansowych. W rzeczywistości wartość jest zbliżona do średnich wyników z poprzednich sześciu lat" - podano w opublikowanym w czwartek Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wskazano w nim, że podobne tendencje można zaobserwować w przypadku nowo rejestrowanych działalności gospodarczych. W styczniu pojawiło się 32,5 tys. firm, co oznacza wzrost o 13 proc. W publikacji PIE stwierdzono, że także w tym przypadku porównanie "następuje do okresu obowiązywania restrykcji epidemicznych, w którym otwierano mniej firm".

"Reformy podatkowe wpłynęły na strukturę prawną tworzonych podmiotów. Zamykanych jest więcej spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Częściej pojawiają się z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółki handlowe. Bieżące dane nie pozwalają określić, czy będzie to trwała tendencja" - stwierdzono w publikacji PIE.

Dodano w niej, że widoczny jest także silniejszy wzrost zawieszania jednoosobowych działalności gospodarczych. W styczniu działalność zawiesiło 27 tys. podmiotów.

"Wyraźne różnice dotyczą jednak trzech sektorów gospodarczych: usług profesjonalnych (np. księgowych, marketingowych czy prawnych), budownictwa oraz przemysłu. To prawdopodobnie efekt powrotu na etat osób, które wcześniej zatrudnione były na podstawie umów B2B" - wskazano w publikacji PIE.

