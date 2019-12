PIE: nie tylko polskie MŚP rzadko inwestują za granicą

Nie tylko polskie małe i średnie przedsiębiorstwa rzadko inwestują poza granicami kraju - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Również w innych krajach UE niewiele przedsiębiorstw z sektora MŚP podejmuje działalność w formie bezpośrednich inwestycji za granicą - dodaje.

Najnowsze badanie PIE, skierowane do wyselekcjonowanej przez GUS reprezentatywnej grupy 600 przedsiębiorstw eksportujących pokazuje, że odsetek ogółu polskich przedsiębiorstw inwestujących za granicą jest mały. "Wśród polskich eksporterów tylko co dziesiąta firma podejmuje działalność poza granicami kraju w postaci inwestycji bezpośrednich (10,2 proc. respondentów)" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Polska, jak podkreślili eksperci PIE, nie wyróżnia się negatywnie pod tym względem na tle UE. "Również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej niewiele przedsiębiorstw z grupy małych i średnich (MŚP) podejmuje działalność w formie bezpośrednich inwestycji za granicą" - czytamy. Średnio tylko 4 proc. unijnych MŚP dokonało takich inwestycji, przy czym wskaźnik był wyższy w grupie firm średnich, czyli zatrudniających 50-249 pracowników lub/i o obrotach przekraczających 10 mln euro - dodano.

Stosunkowo częściej z inwestycjami poza granice kraju wychodzą MŚP w Luksemburgu (10 proc.), na Malcie (11 proc.), w Danii i Austrii (po 8 proc.). "W Polsce 3 proc. ogółu badanych MŚP zadeklarowało, że inwestuje za granicą, przy czym wielkość firmy nie miała większego znaczenia (firmy średnie - 4 proc.)" - wyliczyło PIE.

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą np. w 2018 r. miały ujemną wartość i wyniosły minus 1,5 mld euro - przypomniał PIE, cytując danych NBP. "Komponent ujemny stanowiły transakcje z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (-7,5 mld zł), a dodatni - transakcje z tytułu reinwestowanych zysków (5,1 mld zł) oraz z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (1 mld zł)" - napisali.

Analitycy zwrócili uwagę, że mimo ujemnej wartości inwestycji, dochody naszych inwestorów zagranicznych w 2018 r., podobnie jak w roku poprzednim, "osiągnęły wysoki poziom 8,2 mld zł". Na koniec 2018 r. należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wynosiły 92,5 mld zł., czyli o 9 proc. mniej niż rok wcześniej - dodali.

Struktura geograficzna transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą była w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, uwarunkowana pojedynczymi transakcjami, będącymi wynikiem działań głównie dużych przedsiębiorstw, w tym spółek giełdowych.

Największe transakcje z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych polscy rezydenci zawarli w Luksemburgu (6,6 mld zł), Czechach (4,3 mld zł) i na Cyprze (1,3 mld zł), zaś kapitał wycofano ze Szwajcarii (-6,1 mld zł), Kanady (-5,6 mld zł) i Szwecji (-5 mld zł). Kapitał skierowano przede wszystkim do zagranicznych podmiotów bezpośredniego inwestowania działających w zakresie przetwórstwa przemysłowego (8,5 mld zł) oraz górnictwa i wydobycia (1,8 mld zł), natomiast wycofano kapitał z podmiotów prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (-8,6 mld zł).

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.