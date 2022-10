PIE o Noblu z ekonomii: koresponduje z ryzykami dla gospodarki światowej w najbliższych kwartałach

Wybór tegorocznych laureatów koresponduje z ryzykami dla gospodarki światowej w najbliższych kwartałach - powiedział PAP Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując decyzję o przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Jak ogłosiła w poniedziałek Królewska Szwedzka Akademia Nauk, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostali: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig.

Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że laureaci zostali nagrodzeni za "prace nad bankami oraz kryzysami finansowymi".

Jak przypomniał Klucznik, Bernanke był prezesem Rezerwy Federalnej w latach 2006-2014, czyli amerykańskiego banku centralnego. "Jego praca naukowa jest skupiona wokół polityki pieniężnej - inflacji i sposobów walki z nią, znaczeniu banków centralnych, a także ryzyku kryzysów i niestabilności finansowej" - dodał.

Douglas Diamond i Philip Dybvig to, jak dodał ekspert PIE, ekonomiści akademiccy. Zostali nagrodzeni za swoją pracę nad kryzysami finansowymi oraz wytłumaczenie procesu paniki bankowej. "To sytuacja, w której klienci banków próbują masowo wycofać swoje oszczędności, doprowadzając tym samym do załamania systemu oraz upadku banku w ramach +samospełniającej się przepowiedni+" - wyjaśnił.

W opinii Klucznika, wybór tegorocznych laureatów "koresponduje z ryzykami dla gospodarki światowej w najbliższych kwartałach". Rekordowo wysoka inflacja oraz szybkie podwyżki stóp procentowych na całym świecie tworzą, jak zaznaczył, niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej. "Skutkiem są także obawy o stabilność sektora bankowego - w Anglii bank centralny ogłosił ratunkowy skup aktywów, a w USA Bank of America ostrzega przed zbyt szybkim podnoszeniem stóp procentowych" - dodał.

Zdaniem eksperta pomimo tego nie należy oczekiwać powtórki kryzysu z lat 30-tych XX wieku. "Nadzór i kontrola nad sektorem finansowym od tamtych czasów uległa znaczącej poprawie, a niedobory pracowników oznaczają lepszą sytuację na rynku pracy i mniejsze ryzyko wzrostu bezrobocia" - podsumował.

Nobel w dziedzinie nauk ekonomicznych to dodatkowa nagroda, o której nie wspomina w swoim testamencie sam Alfred Nobel. Z tego powodu formalnie nazywana jest Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

