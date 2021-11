PIE o PMI: aktywność w przemyśle będzie spowalniać przez niedobory materiałów

Choć indeks PMI dla przemysłu wzrósł lekko w październiku z 53,4 pkt. do 53,8. pkt., to aktywność w sektorze przemysłowym będzie jednak spowalniać z uwagi na niedobory materiałów - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do wtorkowych wyników podanych przez Markit.

Jak wskazał analityk makroekonomiczny PIE Jakub Rybacki, indeks PMI wzrósł lekko w październiku z 53,4 pkt. do 53,8 pkt, choć rynkowe prognozy wskazywały nieznaczny spadek (53 pkt).

"Niewielkie wahania indeksu widoczne były również w gospodarkach strefy euro. Komentarz Markit wskazuje, że oceny bieżącej aktywności pozostają przyzwoite, chociaż wyniki są zauważalnie słabsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Przedsiębiorstwa raportują liczne problemy z pozyskiwaniem materiałów" - zauważył analityk PIE. Jak dodał, z tego powodu spodziewa się słabszego wzrostu produkcji przemysłowej w IV kwartale.

"Na wynikach ciążyć będą przestoje w fabrykach motoryzacyjnych. Stowarzyszenie producentów samochodów ACEA wskazuje, że działalność ogranicza obecnie 15 dużych zakładów - powodem jest niedobór mikrochipów. Podobne problemy występują również w Czechach czy Niemczech, co przekłada się na spadek zamówień także dla mniejszych, polskich podmiotów" - podkreślił.

W jego ocenie, niedobory uderzą też w aktywność innych branż, jednak skala przestojów będzie mniejsza niż w motoryzacji. "Problem z dostępnością surowców zgłasza obecnie co trzecia polska firma. Konsekwencją będą podwyżki cen wyrobów gotowych - szacujemy, że inflacja cen producenta PPI będzie przekraczać 10 proc. przez cały IV kwartał. Komentarz Markit wskazuje, że działania firm podyktowane są obroną marż w obliczu rosnących kosztów produkcji" - zaznaczył Jakub Rybacki.

