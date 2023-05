PIE o PMI: po słabym początku roku zaczyna poprawiać się wielkość portfela zleceń

Indeks PMI głęboko spadł w kwietniu z uwagi na słabe oceny bieżącej aktywności - ocenił we wtorek Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w komentarzu do danych S&P Global. Po słabym początku roku zaczyna poprawiać się wielkość portfela zleceń - dodano.

S&P Global podał we wtorek, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu br. wyniósł 46,6 pkt. wobec 48,3 pkt. w marcu.

"Indeks PMI głęboko spadł w kwietniu z uwagi na słabe oceny bieżącej aktywności. Chociaż produkcja faktyczne jest niższa niż przed rokiem, to jednak wielkość portfela zleceń zaczyna poprawiać się po bardzo słabym początku roku" - wskazało w komentarzu PIE.

Zdaniem PIE kwietniowy indeks PMI jest słabszy od rynkowych prognoz, chociaż wpisuje się w tendencje widoczne w Europie. "Komentarz S&P wskazuje, że bieżąca aktywność przemysłu jest dużo słabsza - znacznie pogorszyły się zarówno oceny produkcji i zamówień" - ocenia PIE.

Według analityków PIE, pozostałe badania koniunktury są mniej pesymistycznie względem oceny przyszłych zamówień. "Dane GUS wskazują, że liczba nowych zleceń wzrosła w marcu o 8 proc. r/r po słabym początku roku. Także według badania MIK Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spada liczba firm, które raportują kurczenie się portfela zamówień - od stycznia odsetek zmalał z 44 do 32 proc." - zauważa PIE. W ich ocenie "w takich warunkach produkcja przemysłowa ponownie zacznie rosnąć w horyzoncie najbliższych 2-3 miesięcy".

Zdaniem ekonomistów spadek aktywności przemysłu przyczynia się do obniżania się oczekiwań inflacyjnych. "Przedsiębiorstwa przemysłowe w państwach Europy Środkowej deklarują, że częstotliwość podwyżek cen będzie podobna do tej z szczytów standardowych cykli ekonomicznych. Sugeruje to spadek inflacji bazowej w II połowie roku" - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny.

PIE to publiczny think tank ekonomiczny. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

