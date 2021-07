PIE: obroty handlowe będą rosnąć wolniej również w kolejnych miesiącach

Wzrost sprzedaży detalicznej spowolnił w czerwcu. Obroty handlowe będą rosnąć wolniej również w kolejnych miesiącach - ocenił w środę Polski Instytut Ekonomiczny, komentując najnowsze dane GUS o sprzedaży.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2021 r. wzrosła 8,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 13,0 proc. rdr.

Jak zwrócił uwagę PIE, spadek dynamiki związany jest przede wszystkim z większą bazą statystyczną - po raz pierwszy porównanie dotyczy miesięcy, w których nie obowiązywały silne restrykcje epidemiczne. Według think tanku dane GUS wskazują słabsze wyniki sprzedaży w prawie wszystkich kategoriach, szczególnie zaś w motoryzacji i odzieży.

"Spodziewamy się, że w III kw. wzrost sprzedaży detalicznej będzie umiarkowany" - czytamy w analizie PIE.

Choć, jak zwrócono uwagę, Polacy częściej odwiedzają sklepy, to jednak oczekiwany jest spadek zakupów sprzętu gospodarstwa domowego oraz wolniejszy wzrost sprzedaży samochodów.

PIE odniósł się również do danych o produkcji budowlano-montażowej. W czerwcu spadła ona z 4,7 proc. do 4,4 proc., czyli - jak podkreślono w analizie - poniżej mediany rynkowych prognoz (7,1 proc.).

Analitycy przypomnieli, że według GUS wciąż kurczy się segment związany z budową budynków.

"Wzrost widoczny jest w przypadku projektów infrastrukturalnych, tj. obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz specjalistycznych robót budowlanych" - zwrócono uwagę. "Spodziewamy się, że budownictwo osiągać będzie wzrost w drugiej połowie roku, równocześnie ciężko oczekiwać znaczącego przyspieszenia. Ważnym czynnikiem hamującym aktywność jest znaczący wzrost cen materiałów" - zaznaczono w komentarzu PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl