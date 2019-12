PIE: Polska 3. w UE pod względem rosnącej liczby pasażerów lotniczych

Polska znajduje się w czołówce państw z największym przyrostem liczby pasażerów transportu lotniczego - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Z wynikiem 16,1 proc. znalazła się na 3. miejscu w UE za Litwą i Słowacją.

Jak wskazali analitycy PIE, powołując się na najnowszą publikację Eurostatu, w 2018 r. z transportu lotniczego skorzystało 1,1 mld obywateli Unii Europejskiej.

"Jest to o prawie 63 mln pasażerów (6 proc.) więcej niż w 2017 r. i oznacza wzrost o prawie 43 proc. w stosunku do 2010 r." - czytamy w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Czołowa piątka krajów pod względem liczby pasażerów - Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy - nie zmieniła się od 2017 r. i obsłużyła 93 proc. wszystkich pasażerów Unii Europejskiej - dodali.

"Polska znajduje się w czołówce państw z największym przyrostem liczby pasażerów. Z wynikiem 16,1 proc. znalazła się na 3. miejscu w UE za Litwą i Słowacją" - napisali.

Lotniska w Polsce, jak wyliczyli, obsłużyły 43,7 mln pasażerów w 2018 r. wobec 37,7 mln pasażerów rok wcześniej. "W 2017 r. Polska również zanotowała wzrost o 16,8 proc. w stosunku do 2016 r., ale nie wystarczyło to wtedy, aby znaleźć się na podium. Królowały wówczas Słowenia, Luksemburg, Estonia i Bułgaria" - przypomniał PIE.

Eksperci zwrócili uwagę, że wśród 30 największych portów lotniczych w Europie, drugi najwyższy wzrost pasażerów zanotowało Lotnisko Chopina w Warszawie (12,8 proc.), które obsłużyło niemal 16 mln pasażerów. "Największe polskie lotnisko nie pierwszy raz znajduje się na podium wzrostu. W 2017 r. zanotowało wzrost o 22,7 proc. w stosunku do 2016 r., co dało wówczas 1. miejsce w UE" - czytamy.

W 2018 r. największy wzrost liczby pasażerów zanotował port lotniczy Liszt Ferenc w Budapeszcie (13,6 proc.). Największym portem lotniczym pozostał London-Heathrow, który w 2018 r. obsłużył 80 mln pasażerów. Na dalszych miejscach uplasowały się porty lotnicze Roissy-Charles de Gaulle (Paryż) oraz Schiphol (Amsterdam).

Według PIE struktura destynacji lotów w Polsce jest podobna jak w 2017 r. "Najwięcej pasażerów podróżuje w obrębie Unii Europejskiej" - podkreślono. W takich lotach bierze udział 72 proc. wszystkich podróżnych. Na drugim miejscu znajdują się loty poza granice Unii Europejskiej, które zabierają 24 proc. pasażerów. Najmniej, 4 proc., podróżuje lotami w obrębie kraju - dodano.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.