PIE: polska branża stolarki okiennej i drzwiowej „koronaodporna”

Rodzima branża stolarki okiennej i drzwiowej okazała się „koronaodporna” na pandemię w 2020 r., która dała się we znaki przedsiębiorcom z wielu sektorów - zwraca uwagę Polski Instytut Ekonomiczny. Największymi odbiorcami wyrobów tej branży są państwa UE, gdzie trafia ok. 90 proc. dostaw.

Jak zaznaczył PIE, stolarka okien i drzwi jest polską specjalnością eksportową. Nasz kraj jest ich największym europejskim producentem, a "od 2015 r. również numerem 1 pod względem wartości eksportu wśród krajów UE".

"W 2020 r., mimo szalejącej pandemii Covid-19, która dała się we znaki przedsiębiorstwom z wielu branż, rodzima branża stolarki okiennej i drzwiowej okazała się +koronaodporną+" - podkreślili analitycy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Widać to szczególnie po wynikach eksportu tej branży - dodali.

W 2020 r. wartość eksportu okien i drzwi wyniosła 2,38 mld euro i była blisko o 4,5 proc. wyższa niż rok wcześniej - wynika z danych GUS przytoczonych przez PIE. Udział tych produktów w całkowitym polskim eksporcie przekroczył 1 proc. "Największymi odbiorcami wyrobów tej branży są państwa UE, do których trafia blisko 90 proc. dostaw" - zaznaczono. W porównaniu z 2019 r., eksport zwiększył się w trzech z czterech kategorii produktowych. Największy wzrost odnotowano w pozycji "drzwi, okna i ramy do nich" oraz "progi drzwiowe z żeliwa lub stali (CN 7308 30)", gdzie wzrost sięgnął 17,2 proc., a wartość eksportu wyniosła 129,1 mln euro. Z kolei o blisko 7,4 proc. zwiększyła się sprzedaż okien i drzwi z tworzyw sztucznych - CN 3925 20 (do 1 155,4 mln euro), a o 8,7 proc. z aluminium - CN 7610 10 (do 323,5 mln euro). "Nieznacznie, bo o 2,9 proc., zmalał jedynie eksport okien i drzwi drewnianych (do 770,6 mln euro)" - czytamy.

Jak podkreślono, największe znaczenie w eksporcie stolarki okiennej i drzwiowej mają wyroby z tworzyw sztucznych (CN 3925 20). Polska jest największym eksporterem na świecie w tej kategorii. "W 2019 r. niemal co trzecie eksportowane okno czy drzwi PCV pochodziły z Polski" - zaznaczył PIE. Udział drugich na liście Niemiec wyniósł 10,1 proc., a trzecich Chin - 7,4 proc.

Eksperci zwrócili uwagę, że mimo pandemii pozycja Polski jako światowego lidera eksportu tego typu wyrobów pozostała niezagrożona. "Wartość eksportu okien i drzwi z PCV w 2020 r. była ponad dwa razy większa niż dekadę temu i osiemnaście razy większa niż w momencie wejścia Polski do UE w 2004 r." - wskazali. Produkty te trafiły do 75 krajów świata, a największymi odbiorcami byli: Niemcy (38 proc. całego eksportu okien i drzwi z PCV), Francja (11,3 proc.) i Włochy (10,8 proc.). Do ważnych odbiorców należeli też: Belgia (6,9 proc.), Czechy (5,1 proc.) i Holandia (4,6 proc.). Z państw pozaeuropejskich największym odbiorcą polskich okien z PCV były Stany Zjednoczone (1,2 proc.) - dodano.

PIE ocenia, że w najbliższych latach można oczekiwać rosnącego znaczenia eksportu okien i drzwi, zwiększającego się zainteresowania oknami z PCV i aluminium oraz zmniejszającego się popytu na okna drewniane (głównie z powodu cen surowca), a także wyhamowania krajowego rynku deweloperskiego po latach hossy. "Prowadzone w wielu państwach unijnych programy termomodernizacji, m.in. w związku z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, będą wspierać koniunkturę na wyroby budowlane, w tym także na nowoczesne dźwiękoszczelne i energoszczelne okna i drzwi" - podsumowano.

