PIE: Polska jest czwartym producentem rowerów w UE

W styczniu i lutym br. w Polsce wyprodukowano 154 tys. rowerów, a w 2020 r. w tym samym okresie 155 tys.; mniejsza produkcja związana jest z utrudnionym dostępem do komponentów sprowadzanych z Chin - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Polska jest 4. producentem rowerów w UE - dodał.

"Polska jest czwartym producentem rowerów w Unii Europejskiej. W latach 2015-2019 produkowanych było w Polsce średnio 1,12 mln rowerów. W 2020 r. nastąpił jednak spadek produkcji do 750 tys., a pierwsze miesiące 2021 r. wskazują na podobny wynik. Łącznie w styczniu i w lutym wyprodukowano 154 tys. rowerów, a w zeszłym roku w tym samym okresie 155 tys." - napisał PIE w Tygodniku Gospodarczym.

Jak zauważył, zmniejszenie produkcji związane jest z utrudnionym dostępem do komponentów sprowadzanych z Chin, szczególnie najczęściej stosowanych w polskich rowerach przerzutek firmy Shimano.

Zdaniem Instytutu, pandemia wpłynęła na wzrost popytu na rowery na całym świecie - są one postrzegane jako bezpieczny, pozwalający na zachowanie dystansu środek transportu.

"W Polsce co piąty rowerzysta jeździ obecnie więcej niż przed pandemią. W związku z raptownym wzrostem zapotrzebowania, a jednocześnie utrudnieniami w produkcji znacząco wydłużyły się okresy oczekiwania na dostawy nowych rowerów w wielu miejscach na świecie" - tłumaczyli eksperci.

W ocenie PIE, eksport rowerów rośnie szybciej niż polski eksport towarów ogółem, choć obecnie nie odgrywa w nim istotnej roli. "W 2020 r. eksport przekroczył 1 mld zł, o 20 proc. więcej niż w 2019 r., lecz stanowił zaledwie 0,1 proc. łącznego polskiego wywozu towarów"- czytamy. Jak dodano, rośnie znaczenie nowej kategorii - rowerów z silnikiem elektrycznym.

"W UE Polska jest 6. najważniejszym dostawcą rowerów do innych państw członkowskich i 9. w kategorii rowerów elektrycznych. Najważniejszym odbiorcą polskich rowerów są Niemcy, które odpowiadają za 45 proc. wywozu, oraz Czechy z 13-proc. udziałem" - czytamy.

PIE zauważa, że część europejskich Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności zawiera programy dotyczące tematyki rowerowej. Proponowane jest m.in. rozbudowa infrastruktury rowerowej (np. belgijski KPO przewiduje budowę także nowych velostrad); rozwój turystyki rowerowej (Włochy) czy zachęcanie do zakupu rowerów elektrycznych (Portugalia).

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Obszary badawcze PIE to m.in. handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl