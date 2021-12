PIE: produkcja przemysłowa wzrośnie w listopadzie o ponad 9 proc.

Produkcja przemysłowa wzrośnie w listopadzie o ponad 9 proc., co oznacza, że spowolnienie aktywności w IV kwartale 2021 r. będzie niewielkie - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do danych PMI za październik.

Jak poinformowała w środę firma IHS Markit, główny wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wzrósł z październikowego poziomu 53,8 do 54,4, rejestrując drugi wzrost z rzędu, a także najwyższą wartość od sierpnia.

Według PIE początek 2022 r. przyniesie stabilizację wysokich ocen koniunktury w przemyśle. "Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od ubiegłego roku wzrost aktywności dociera do szerszej grupy przedsiębiorstw - od lipca systematycznie spada odsetek firm, które wskazują na niedostateczny popyt jako barierę dla swojej działalności - zarówno na rynku krajowym i zagranicznym" - wskazali analitycy Instytutu.

Dodali, że odbicie jest silniejsze wśród producentów dóbr konsumpcyjnych. Problemy z popytem częściej raportują producenci sprzętu transportowego, maszyn oraz metali.

Jak ocenili, takie wyniki sugerują, że wzrost PKB w Polsce w kolejnych kwartałach będzie bazować raczej na konsumpcji.

PIE zwraca uwagę, że dobra kondycja widoczna jest też w realnych wynikach przemysłu. "Szacujemy, że produkcja wzrośnie w listopadzie o ponad 9 proc. - taki wynik oznacza, że spowolnienie aktywności w IV kwartale będzie niewielkie" - podali eksperci.

Podkreślili, że konsekwencją wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz niedoborów surowców są jednak podwyżki cen wyrobów gotowych - inflacja PPI w listopadzie zbliży się do 13 proc.

