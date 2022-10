PIE: rekordowo mało firm prowadzi zwolnienia grupowe; z czasem jednak stopa bezrobocia nieco wzrośnie

Liczba firm, które prowadzą zwolnienia grupowe pozostaje rekordowo niska, ale niedługo może wzrosnąć - uważa analityk PIE Sergiej Druchyn odnosząc się do wtorkowych danych GUS. Głównym skutkiem spowolnienia będzie m.in. niższy wzrost wynagrodzeń - dodał.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu po korekcie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 801,7 tys. wobec 806,9 tys. osób w sierpniu.

W ocenie Sergieja Druchyna, analityka z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia nieco wzrośnie. "Liczba firm, które prowadzą zwolnienia grupowe pozostaje rekordowo niska, ale niedługo może wzrosnąć" - dodał.

Jego zdaniem głównym skutkiem spowolnienia będą niższy wzrost wynagrodzeń i liczby nowych ofert pracy.

Jak zauważył Druchyna, liczba osób długotrwale bezrobotnych spadła we wrześniu z 434 do 424 tys. osób.

"GUS wskazuje, że we wrześniu zwolnienia grupowe przeprowadziło 167 firm - dla porównania rok temu było ich 345. Zwolnienia grupowe dotyczyły 16,7 tys. pracowników - oznacza to spadek o 41 proc. względem poprzedniego roku. Skutkiem spowolnienia gospodarczego będzie przede wszystkim wolniejszy wzrost wynagrodzeń - a nie zwolnienia" - ocenił analityk.

Wskazał, że liczba nowych ofert pracy wzrosła we wrześniu z 98,9 do 99,5 tys. ogłoszeń, to o 24,7 tys. mniej niż roku temu.

Według eksperta PIE spadek aktywności gospodarczej będzie obniżał liczbę nowych rekrutacji. Podkreślił jednocześnie, że sytuacja polskiego rynku pracy jest dobra na tle innych państw Unii Europejskiej. "Województwa z najwyższą stopą bezrobocia tj. pomorskie i podkarpackie osiągają niewiele wyższą stopę bezrobocia niż średnia w UE (6 proc.). Województwo wielkopolskie cechuje się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w całej Unii Europejskiej" - zaznaczył Sergiej Druchyn.

Polski Instytut Ekonomiczny to think tank gospodarczy, który zajmuje się m.in. dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

