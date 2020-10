PIE: Spodziewamy się niewielkich zmian inflacji CPI

W nadchodzących miesiącach spodziewamy się niewielkich zmian inflacji CPI - ocenia Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zwraca uwagę, że ceny związane z częstymi zakupami, utrzymaniem mieszkania rosną szybciej niż usługi rekreacyjne czy hotelowe.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku, inflacja CPI w październiku wzrosła rdr 3,0 proc. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc.

Analityk zwrócił uwagę, że spadek inflacji z 3,2 proc. do 3 proc. rdr to wynik "nieco poniżej mediany rynkowych prognoz", które wskazywały na 3,1 proc. Dodał, że komentarz GUS wskazuje, że był to głównie efekt obniżenia się inflacji bazowej.

"Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że dynamika w tej grupie spadła z 4,3 proc. do 4,1 proc. rdr" - zaznaczył Rybacki. Zwrócił uwagę, że niższy był też wzrost cen żywności - dynamika spadła z 2,7 proc. do 2,3 proc. rdr. Równolegle nieco wyższy wzrost widoczny był w przypadku cen energii (4,8 proc.).

"W nadchodzących miesiącach spodziewamy się niewielkich zmian CPI" - wskazał analityk. Wraz z pojawieniem się restrykcji GUS będzie ponownie szacować część cen na podstawie metod statystycznych - szczególnie w kategoriach rekreacja i kultura (np. usługi sportowe), edukacja (przedszkola, zajęcia edukacyjne) oraz gastronomii - zaznaczył. Według niego wykorzystanie tych metod "może prowadzić do dodatkowych zaskoczeń".

Rybacki ocenił, że epidemia będzie też miała istotny wpływ na zmianę wag koszyka w przyszłym roku - w trakcie roku istotnie zmieniły się nawyki konsumpcyjne. "Efekt ten jest niemożliwy do dokładnego oszacowania - prawdopodobnie zmiana lekko podwyższy wskaźnik CPI" - podkreślił.

Ekspert zwrócił uwagę, że ceny związane z częstymi zakupami, utrzymaniem mieszkania rosną szybciej niż usługi rekreacyjne czy hotelowe, gdzie nastąpił spadek popytu.

"Paradoksalnym efektem ubocznym może być też wzrost przewidywalności inflacji w przyszłym roku - w ostatnich latach największe zaskoczenia związane były z cenami biletów lotniczych, w 2021 wpływ tych wydatków będzie marginalny" - podsumował.