PIE: spowolnienie gospodarcze zwiększy różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi mieszkań

Spowolnienie gospodarcze zwiększy różnice między cenami ofertowymi i transakcyjnymi na mieszkaniowym rynku pierwotnym i wtórnym - wskazano w raporcie PIE. Dodano, że w II kwartale ub.r. nieruchomości na rynku pierwotnym osiągały przeciętnie wyższe ceny niż te na rynku wtórnym.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Choć na rynku nieruchomości w ciągu ostatniej dekady dominowały transakcje na rynku wtórnym, systematycznie rosła sprzedaż nowych mieszkań - zaznaczono w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Rynek nieruchomości w Polsce w okresie pandemii i wojny", który na podstawie danych GUS i NBP pokazuje jak obecna sytuacja gospodarcza wpływa na ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań.

"Udział rynku pierwotnego w ogólnej liczbie sprzedanych mieszkań w latach 2011-2021 wzrósł o 8,9 pkt. proc. z poziomu 32,5 proc. do 41,4 proc." - wskazano. Zwrócono uwagę, że poza dominującym udziałem w podaży mieszkań, rynek wtórny charakteryzuje się też większą rozbieżnością pomiędzy cenami transakcyjnymi, a ofertowymi, "która w ciągu ostatnich 10 lat wyniosła średnio 870 zł za 1 m2".

Według raportu w II kwartale 2022 r. we wszystkich miastach wojewódzkich poza Rzeszowem, nieruchomości sprzedawane na rynku pierwotnym osiągały przeciętnie wyższe ceny niż nieruchomości na rynku wtórnym. Największe różnice odnotowano w Gdyni, Szczecinie i Katowicach (od 2,1 do 2,7 tys. zł za 1 m2).

Różnice między rynkiem pierwotnym a wtórnym dotyczą też - jak przekazano - dynamiki cen. "Uśredniając, w 17 największych miastach w Polsce wzrosty cen mieszkań na rynku pierwotnym były większe niż na wtórnym" - stwierdzono. Dodano, że od III kwartału 2006 r. wzrost cen w Warszawie na rynku pierwotnym wyniósł 220,7 proc., a na rynku wtórnym 189,4 proc. Z kolei w 6 największych miastach na rynku pierwotnym - 239,5 proc., na wtórnym - 244,7 proc. W pozostałych 10 miastach na rynku pierwotnym - 312 proc., zaś na wtórnym - 274,1 proc. "Wzrosty cen osiągnęły zatem wyższy poziom w mniejszych miastach oraz niższy poziom w miastach największych" - zaznaczono.

Dodano, że od połowy 2012 r. ceny mieszkań rosną; a wzrosty cen charakteryzują się większą dynamiką od połowy 2017 r. "Dynamika cen na rynku pierwotnym w 2022 r. nie spadła poniżej poziomu 18 proc. rdr. Był to jednocześnie pierwszy rok wyraźnego spadku liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych" - dodano.

Jak zauważył Paweł Leszczyński z PIE, cytowany w środowej informacji, zaostrzenie polityki pieniężnej i napływ uchodźców z Ukrainy w 2022 r. zmieniły sytuację na rynku mieszkaniowym. Według niego spowolnienie gospodarcze jest już widoczne na rynku nieruchomości, zarówno w obszarze spadku liczby rozpoczętych budów i wydawanych pozwoleń na budowę, jak i pod względem osłabionego popytu na kredyty hipoteczne. "Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem gorszej koniunktury budowlanej i zmniejszającego się udziału sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym, co będzie najbardziej odczuwalne w metropoliach" - wskazał.

Analitycy zauważyli, że w ostatniej dekadzie rozbieżność cen transakcyjnych w stosunku do ofertowych była większa na rynku pierwotnym niż wtórnym. "Od 2020 do 2021 r. największe różnice między cenami transakcyjnymi a ofertowymi wystąpiły w latach 2012-2013, a także w okresie od II kwartału 2019 r. do końca 2020 r. - wtedy średnia różnica wyniosła 540 zł za 1 m2, największą wartość przyjmując w II kwartale pandemicznego 2020 r. (830 zł)" - przekazano. W pandemii ceny transakcyjne ustabilizowały się na podobnym poziomie już od początku 2020 r., zaś ceny ofertowe zaczęły się dopasowywać dopiero w II połowie tego roku - wyjaśniono.

Z kolei na rynku wtórnym w całym okresie 2010-2021 średnia różnica na rynku wtórnym wyniosła 870 zł za 1 m2. "Zwiększenie się rozbieżności w przypadku rynku wtórnego miało miejsce wcześniej niż na rynku pierwotnym" - zauważono. Wskazano, że od początku 2019 r. do I kwartału 2020 r., różnica między cenami ofertowymi a transakcyjnymi wynosiła średnio ponad 1000 zł za 1 m2. "W 2020 r. - najbardziej dotkniętym pandemią - można zaobserwować nieznaczne spowolnienie dynamiki cen ofertowych. W tym czasie ceny transakcyjne rosły przywracając różnicę do poziomu średniej z poprzedniej dekady" - wyjaśniono.

Jędrzej Lubasiński z PIE przyznał, że ceny transakcyjne nowych mieszkań są zazwyczaj niższe od tych podanych w ofertach sprzedaży. "Istotna jest jednak skala tych rozbieżności, która świadczy o relacjach między stroną popytową a podażową" - podkreślił. Zwrócił uwagę, że zazwyczaj różnice między ceną transakcyjną a ofertową jest mniejsza na rynku pierwotnym, co wynika z większej siły negocjacyjnej deweloperów niż osób fizycznych. "Na podstawie dostępnych danych przewidujemy, że spowolnienie gospodarcze zwiększy różnice między cenami ofertowymi i transakcyjnymi na rynku wtórnym i pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych" - ocenił.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl