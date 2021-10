PIE: Sprzedaż detaliczna i budownictwo spowolniły we wrześniu

Sprzedaż detaliczna i budownictwo spowolniły we wrześniu; niedobory materiałów wpływają negatywnie na wynik obu sektorów - stwierdził w komentarzu do czwartkowych danych GUS Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,1 proc. (wobec wzrostu o 2,5 proc. we wrześniu 2020 r.). W porównaniu z sierpniem 2021 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4 proc.

Analityk z zespół makroekonomii PIE zwrócił uwagę, że wzrost sprzedaży detalicznej we wrześniu spowolnił z 5,4 do 5,1 proc., czyli poniżej rynkowych prognoz, mówiących o 5,4 proc. Jak zaznaczył ekspert, komentarz GUS wskazuje, że na wynik wciąż negatywnie wpływała sprzedaż samochodów (-4,1 proc.). "Wolniej rosła też sprzedaż na stacjach paliw - jest to związane z rosnącymi kosztami ropy naftowej" - stwierdził Rybacki.

Z kolei pozytywnie wyróżniała się sprzedaż odzieży (+14,5 proc.), co - zdaniem Rybackiego - jest efektem zwiększonej mobilności i częstszej niż w ubiegłym roku pracy w biurach. Szybko rosła też sprzedaż sprzętu RTV i AGD oraz dóbr klasyfikowanych w kategorii pozostałe (np. biżuteria, zabawki dla dzieci) - dodał.

Według PIE nadchodzące miesiące prawdopodobnie przyniosą kontynuację słabszych wyników w motoryzacji. "Sprzedaż samochodów pozostanie na niskim poziomie - trend ten potęgowany jest przez rosnące niedobory mikrochipów. Skutki obserwujemy niemal we wszystkich krajach UE" - zaznaczył Rybacki.

W ocenie Rybackiego negatywnie zaskoczyła natomiast produkcja budowlano-montażowa - "wzrost spowolnił z 10,2 do 4,3 proc., sporo poniżej rynkowych prognoz (8,3 proc.)". Analityk zwrócił uwagę, że komentarz GUS wskazuje na słabe wyniki we wznoszeniu budynków oraz inwestycjach infrastrukturalnych, a jedynym segmentem, który notuje wysoki wzrost, są prace specjalistyczne obejmujące m.in. roboty przygotowawcze i wykończeniowe procesu budowlanego oraz prace geologiczne.

"Skokowy wzrost cen materiałów ogranicza aktywność - co jest już widoczne w wykorzystaniu mocy produkcyjnych wśród największych firm" - podsumował.

