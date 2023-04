PIE: średni wzrost polskiego PKB w 2023 r. wyniesie 0,8 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny obniżył prognozy dot. średniego wzrostu polskiego PKB w 2023 r. o 0,6 pkt. proc., do ok. 0,8 proc. - przekazano w piątkowej publikacji PIE. Według analityków spadek PKB w I kwartale br. wyniesie - 0,5 proc.

"Dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w lutym wskazują, że w I kwartale polska gospodarka osłabi się" - zaznaczyli eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego w najnowszym wydaniu "Miesięcznika Makroekonomicznego PIE". Dodali, że po ostatnich odczytach szacują, iż spadek ten wyniesie 0,5 proc.

W opinii PIE wydatki konsumpcyjne pozostaną słabe także w II kwartale br. "Dodatkowo słabsza koniunktura w strefie euro i ryzyka związane ze stabilnością finansową spowodują niższy wzrost pod koniec roku" - wskazano w publikacji.

W efekcie PIE rewiduje prognozy PKB w dół. "Obecnie spodziewamy się wzrostu rzędu 0,8 proc. (w 2023 r. - PAP), tj. o 0,6 pkt. proc. mniej" - szacują analitycy PIE.

Według ekspertów PIE słabość wzrostu gospodarczego jest związana z niskim wzrostem konsumpcji gospodarstw domowych. "Spodziewamy się 1-proc. spadku wydatków gospodarstw domowych w I kwartale oraz mizernego wzrostu w II kwartale (0,2 proc. r/r)" - ocenili. Jak szacują, odbicie nastąpi dopiero w II połowie roku.

Analitycy zwrócili uwagę, że pod koniec 2022 r. obserwowano odpływ ludności ukraińskiej z Polski. "W kolejnych miesiącach migracja będzie osłabiać wydatki konsumpcyjne" - stwierdzili. Według ekonomistów PIE wydatki uchodźców z Ukrainy oraz nadzwyczajne zakupy dokonywane dla wsparcia migrantów znacząco podnosiły zeszłoroczne wyniki od marca do lipca. "Spowodowały one wzrost PKB o 1 pkt. proc. w 2022 r., ale obecnie będą przyczyniać się do niższego tempa wzrostu ze względu na mniejszą skalę wydatków oraz bazę statystyczną" - prognozują przedstawiciele Instytutu.

Jak dodali, wzrost gospodarczy w większym stopniu będzie opierać się na inwestycjach. "Spodziewamy się, że tempo wzrostu będzie zbliżone do 1-2 proc. w kolejnych kwartałach, co wciąż jest niezłym wynikiem" - stwierdzili.

PIE prognozuje, że aktywność inwestycyjna odbije w II połowie roku. Będzie to efekt realizacji inwestycji prefinansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (ok. 0,6 proc. PKB) w obszarze infrastruktury, przemysłu i energetyki" - zaznaczyli. PIE spodziewa się też solidnego napływu inwestycji zagranicznych.

W opinii ekspertów eksport netto będzie powiększać PKB. "Szacujemy, że popyt zagraniczny przyczyni się do podniesienia łącznej dynamiki wzrostu o 0,3-0,4 pkt. proc." - wskazali. Zwrócili uwagę, że w I kwartale Polska zanotowała nadwyżkę w bilansie handlowym. Poprawie sprzyjała przecena surowców na światowych rynkach oraz spadek importu dóbr konsumpcyjnych - dodali.

"Słabszy wzrost importu prawdopodobnie utrzyma się przez pierwsze trzy kwartały" - szacuje PIE. Zdaniem analityków eksport utrzyma tendencję wzrostową, mimo spadku aktywności przemysłowej. "Badania koniunktury wskazują, że firmy dostrzegają wzrost nowych zamówień. Systematycznie poprawiają się oceny bieżącej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstw" - podsumowali.

