PIE: tegoroczne plany wakacyjne Polaków bardziej ekologiczne niż w 2019 r.

Tegoroczne plany wakacyjne Polaków są bardziej ekologiczne niż w 2019 r. - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Planujemy mniej wyjazdów zagranicznych, a wybór polskiej zamiast np. egipskiej plaży przez 3-osobową rodzinę może zaoszczędzić środowisku ponad 1,5 tony CO2 - dodaje.

"Według tegorocznych badań, jedynie od 6 proc. do ok. 18 proc. ankietowanych planuje wyjazd za granicę, co jest znacząco niższym wynikiem niż w 2019 r., gdy chęć spędzenia wakacji poza Polską deklarowało ponad 30 proc. badanych" - czytamy w tygodniku PIE.

Instytut wskazał, że tegoroczne raporty na temat planów wakacyjnych Polaków pokazują, iż znacznie więcej osób planuje wyjazd niż w poprzednim roku, kiedy to aż 54 proc. ankietowanych w ogóle nie wyrażało chęci wyjazdu na urlop. Większość deklaruje jednak, że urlop spędzi w kraju.

"Wśród najpopularniejszych kierunków turystycznych wskazywanych przez Polaków w 2019 r. dominowały Grecja (26 proc.), Turcja (21 proc.), Bułgaria (13,5 proc.), Egipt i Hiszpania (blisko po 9 proc.). Z kolei w Polsce większość ruchu turystycznego koncentruje się nad morzem oraz w powiatach górskich" - podali analitycy PIE. Chętnie odwiedzane są także miejscowości uzdrowiskowe oraz największe miasta w Polsce.

Według PIE, niższa liczba wyjazdów zagranicznych może oznaczać duże korzyści dla środowiska naturalnego. W przypadku 3-osobowej rodziny z Warszawy podróż na Pomorze lub w polskie góry przekładać się będzie na emisję 60-80 kg CO2 jeśli wybierze podróż pociągiem i ok. 140 kg CO2 przy użyciu transportu samochodowego.

Tymczasem podróż zagraniczna samolotem dla 3 osób to w przypadku najpopularniejszych destynacji turystycznych z 2019 r. od blisko 850 kg do ok. 1850 wyemitowanych kg CO2. To oznacza, że wybór polskiej zamiast egipskiej plaży może w tym przypadku zaoszczędzić środowisku ponad 1,5 tony wyemitowanego CO2 - dodał Instytut.

