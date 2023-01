PIE: w I kwartale wzrost PKB zbliżony do 0,5 proc.

Polska gospodarka uniknie recesji; w I kwartale 2023 r. PKB wzrośnie o blisko 0,5 proc. - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Według analityków wynagrodzenia wzrosną w tym roku o 10,2 proc.

Analitycy PIE wskazali, że dane o aktywności gospodarczej z IV kwartału były lepsze niż oczekiwania - "wzrost PKB prawdopodobnie sięgnął ok. 1,8 proc.". W ich ocenie można oczekiwać, że polska gospodarka uniknie recesji. "W I kwartale wzrost będzie zbliżony do 0,5 proc." - przewidują.

Jak prognozuje PIE, w 2023 r. skala podwyżek będzie ograniczona, a wzrost wynagrodzeń przez większą część roku będzie niższy od inflacji. "Spowolnienie gospodarcze zmniejszy możliwości przedsiębiorstw do spełniania żądań płacowych pracowników, w kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń będzie mniejszy" - wskazali. Według ekspertów spadek inflacji będzie stopniowy począwszy od II kw., "przez co szanse na realny wzrost poziomów wynagrodzeń i dogonienie poziomu inflacji zaistnieją dopiero pod koniec roku". PIE szacuje, że wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. sięgnie 10,2 proc.

W opinii analityków spowolnienie w przemyśle jest słabsze niż zakładały dotychczasowe prognozy. "Branża prawdopodobnie znajdzie się w stagnacji - średnie tempo wzrostu w kolejnych miesiącach będzie kształtować się w okolicach 0,5-1,0 proc. Niemniej unikniemy załamania aktywności, co było bazowym scenariuszem dla większości ekonomistów jeszcze kwartał temu" - wskazali w najnowszym wydaniu "Miesięcznika Makroekonomicznego PIE". W grudniu produkcja przemysłowa wzrosła o 1 proc. za sprawą dobrych wyników sektora maszynowego i motoryzacji.

Zdaniem ekspertów PIE słaby wzrost wydatków konsumpcyjnych będzie "ciążyć na PKB". "W IV kw. 2022 r. konsumpcja prawdopodobnie wzrosła o ok. 1 proc., w I kw. 2023 r. czeka nas wynik zbliżony do zera" - wskazali. Zwrócili uwagę, że dane o sprzedaży detalicznej jednoznacznie wskazują na spadek popytu na dobra trwałe - sprzedaż mebli, sprzętu RTV i AGD w grudniu była o ponad 10 proc. słabsza niż w analogicznym miesiącu 2021 r., a samochodów o 3 proc. Eksperci spodziewają się podobnych tendencji w kolejnych miesiącach. Analitycy zwrócili uwagę, że badania koniunktury wskazują, iż prawdopodobnie "zobaczymy dużo niższą aktywność w usługach, szczególnie rekreacyjnych". Wzrost w tych sektorach będzie "mizerny", w pojedynczych miesiącach wyniki będą słabsze w stosunku do ubiegłego roku.

Zwrócili uwagę, że spowolnienie gospodarcze oznacza mniejsze szanse na podwyżki. Siła nabywcza konsumentów przez większość roku będzie maleć. "W efekcie spodziewamy się ograniczania wydatków konsumpcyjnych i topnienia oszczędności" - prognozuje PIE.

