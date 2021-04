PIE: w kolejnych miesiącach zapewne dobre wyniki przetwórstwa

Spodziewam się dobrych wyników przetwórstwa w kolejnych miesiącach - wskazał w czwartkowym komentarzu do danych Markit Michał Gniazdowski, analityk z zespołu makroekonomii PIE. Dodał, że produkcja przemysłowa wzrośnie w marcu o 14,4 proc. r/r.

Firma Markit podała w czwartek, że wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wzrósł w marcu z 53,4 do 54,3 pkt.

"Taka tendencje jest zbieżna z wynikami analogicznych badań dla firm w Niemczech i strefie euro. Skala wzrostu indeksu w Polsce jest jednak zdecydowanie mniejsza" - ocenił Michał Gniazdowski.

Jego zdaniem komentarz Markit wskazuje na szybki wzrost zamówień oraz wzmocnienie popytu napędzanego przez eksport. Na niekorzyść działają wydłużenie czasu dostaw i rosnący wolumen zaległych transakcji. Firmy raportują też niedobory kadrowe - dodał.

"Optymizm widoczny jest też w pozostałych badaniach sentymentu. GUS wskazuje, że przedsiębiorcy oczekują poprawy wyników w 16 z 22 badanych działów. Oceny w motoryzacji, rafineriach czy sektorze maszynowym są obecnie na poziomach zbliżonych do 2019 roku. Wspomniane branże zanotowały największe osłabienie po wybuchu pandemii w ubiegłym roku - obecnie raportują odbicie" - wskazał analityk PIE.

Jak dodał, wysokie oceny wskazują też eksporterzy np. producenci mebli czy sprzętu elektrycznego. "Warto zauważyć, że poprawa ocen aktywności w przemyśle jest równomierna we wszystkich regionach Polski - liczba firm spodziewających się wzrostu przeważa nad pesymistami" - poinformował.

"Dlatego też spodziewamy się dobrych wyników przetwórstwa w kolejnych miesiącach. Szacujemy, że produkcja przemysłowa wzrośnie w marcu o 14,4 proc. r/r. Przemysł osiągnie podobne wyniki także w II kwartale - średni wzrost będzie zbliżony do 20 proc." - przewiduje Gniazdowski.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju i za granicą.

