PIE: w latach 2022-2025 największy wzrost inwestycji w Polsce ze środków UE

Największego wzrostu inwestycji w Polsce z napływu środków unijnych należy się spodziewać w latach 2022-2025 - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem analityków wówczas nastąpi "największy krótkookresowy impuls dla PKB".

PIE zwraca uwagę, że w ciągu siedmiu lat Polska pozyska z Unii Europejskiej ok. 137,5 mld euro, z czego ponad połowa trafi do kraju do 2023 r. Przypomina, że budżet UE składa się z tradycyjnych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz nowego Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO, NextGenerationEU), finansowanego przez rynki kapitałowe.

Jak wyjaśniają eksperci, najważniejszym elementem EIO jest Recovery and Resilience Facility (RRF).

Ma on zapewnić impuls inwestycyjny w pierwszych latach perspektywy finansowej, by wesprzeć odbicie gospodarcze po pandemii.

"W latach 2021 i 2022 Polska pozyska z tego instrumentu ponad 20 mld euro w formie grantów" - wskazano w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Pozostałe ponad 4 mld euro napłyną w 2023 r. "Finalna kwota zostanie potwierdzona na podstawie ostatecznych danych o wzroście gospodarczym poszczególnych państw w latach 2020 i 2021" - przypomniano.

Analitycy tłumaczą, że pieniądze z RRF będą przeznaczane głównie na transformację energetyczną, niskoemisyjny transport i cyfryzację. "Ponadto, w ramach RRF Polska będzie miała do dyspozycji limit ponad 34 mld EUR niskooprocentowanych pożyczek" - dodano. Środki z RRF będą mogły być wykorzystanie maksymalnie do 2026 roku.

W pierwszych latach perspektywy finansowej Polska otrzyma też większość środków z funduszu sprawiedliwej transformacji oraz znaczną część kwoty przyznanej w ramach rozwoju obszarów wiejskich - podkreślono. W 2021 r. nasz kraj będzie też beneficjentem instrumentu REACT EU, który "wesprze przedsiębiorstwa, sektor zdrowia czy kwestie związane z infrastrukturą energetyczną, zatrudnieniem i integracją społeczną z możliwym finansowaniem wstecznym wydatków z 2020 r.".

"Dzięki przesunięciu środków na początek perspektywy, roczna alokacja środków w latach 2021-2022 będzie rekordowo wysoka i przekroczy 26 mld euro" - oceniają analitycy. Ich zdaniem faktyczne transfery będą prawdopodobnie przesunięte w czasie, "dlatego należy spodziewać się największego wzrostu inwestycji z napływu środków unijnych w latach 2022-2025". Wówczas - ich zdaniem - nastąpi również największy krótkookresowy impuls dla PKB.

Jak podkreśla PIE, dzięki członkostwu w UE Polska otrzymała znaczne środki zwiększające krajowy zasób finansowy na inwestycje. Od 2004 r. do listopada 2020 r. z UE do Polski trafiło ponad 191 mld euro, z odliczeniem polskich wpłat do unijnego budżetu (129 mld euro). "Razem ze środkami przedakcesyjnymi pozyskanymi w latach 2000-2004 kwota netto transferów przekroczyła 130 mld euro" - zaznaczono. Według analityków stanowiło to średniorocznie ponad 2 proc. dochodu narodowego brutto od 2004 r.

"Komisja Europejska prognozuje, że fundusze z perspektywy 2014-2020 zwiększą PKB Polski o 3,5 proc. na koniec tego okresu i o 0,6 proc. w następnych czterdziestu latach w porównaniu do scenariusza bazowego" - podsumowano.