PIE: wartość europejskiego rynku rowerów w 2028 r. wzrośnie do 39,8 mld dol.

Wartość rynku rowerowego w Europie w latach 2023-2028 wzrośnie z 25,08 mld dol. do 39,8 mld dol. - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci wskazują, że Polska jest 8. największym europejskim eksporterem rowerów tradycyjnych oraz 5. największym producentem.

W opublikowanym w czwartek najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE eksperci zwrócili uwagę, że rośnie zapotrzebowanie na rowery zarówno tradycyjne, jak i elektryczne. W niektórych państwach, np. we Francji, Włoszech i Niemczech, popyt na rowery elektryczne przerósł popyt na rowery tradycyjne. "Równocześnie, w niektórych segmentach sprzedaży, rowery elektryczne osiągnęły znaczący udział. 90 proc. rowerów górskich (MTB) sprzedanych w 2022 r. w Niemczech posiadało elektryczny system wspomagania. Jednocześnie segment rowerów MTB może mieć wysoki potencjał rozwoju w związku z trudnościami rynku narciarskiego" - wskazali ekonomiści Instytutu.

Dodali, że raport dotyczący europejskiego rynku rowerowego prognozuje wzrost jego wartości w latach 2023-2028, z 25,08 mld dol. do 39,8 mld dol.

Polski Instytut Ekonomiczny w swoim opracowaniu zwrócił uwagę, że Polska jest 8. największym europejskim eksporterem rowerów tradycyjnych i jednocześnie 5. największym producentem. Jak podano, "wielkość polskiej produkcji w ostatnich latach ulegała jedynie nieznacznym wahaniom, osiągając w 2022 r. liczbę 1040 tys. sztuk".

Eksperci PIE poinformowali, że wśród 27 państw UE, 22 kraje odnotowały w 2022 r. wzrost wartości eksportu rowerów wobec roku poprzedniego. Dodali, że jedną z powszechnie podawanych przyczyn jest pandemia COVID-19. "Z kolei 4 z 5 państw, które odnotowały spadek wartości eksportu, znajdowało się w ostatniej dziesiątce europejskich eksporterów" - poinformowali eksperci w Tygodniku. Zwrócili uwagę, że wśród najistotniejszych eksporterów spadek wartości dotyczył jedynie Holandii, zajmującej 2. miejsce w rankingu, i wyniósł 2 proc. W przypadku Polski wzrost wartości eksportu wyniósł 13,4 proc.

Zdaniem ekonomistów PIE wzrost wartości polskiego eksportu rowerów tradycyjnych jest obserwowany od lat, jednak następuje on obecnie wolniej niż w przypadku innych europejskich eksporterów. Obecnie - jak podali - Polska zajmuje 7. miejsce pod względem średniej rocznej stopy wzrostu wśród 10 największych europejskich eksporterów, biorąc pod uwagę okres 2020-2022, w którym widać wpływ pandemii koronawirusa na branżę rowerów.

Największe średnie tempo wzrostu - jak podano - zanotowano w Hiszpanii - 52 proc. rocznie, co wiązało się z awansem z pozycji 8. eksportera w 2020 r. na miejsce 5. w 2022 r. Eksperci zwrócili uwagę, że "rynek ten nie jest nadmiernie skoncentrowany" - 12 z 27 państw UE miało w 2023 r. udział w europejskim eksporcie przekraczający 3 proc., zaś największy eksporter - Niemcy - eksportował 20 proc. rowerów w ujęciu wartościowym.

PIE przypomniał, że na rynku rowerów elektrycznych Polska jest 10. europejskim eksporterem, o łącznej wartości eksportu w 2022 r. wynoszącej 148 mln euro. W przypadku rowerów tradycyjnych było to 175 mln euro. "Jednak w tej grupie produktowej średnie roczne tempo wzrostu w latach 2018-2022 było najwyższe wśród obecnie 10 największych eksporterów" - zwrócono uwagę w Tygodniku. Zdaniem ekonomistów PIE rosnący eksport rowerów elektrycznych przekłada się także na wzrost inwestycji w zdolności produkcyjne komponentów składowych. Przykładem - jak podano - może być fabryka baterii do rowerów elektrycznych w Skawinie, która od września 2021 r. zwiększyła swoje moce produkcyjne z 25 tys. do 75 tys. sztuk rocznie.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank, który przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl