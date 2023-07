PIE: we wrześniu wskaźnik inflacji zbliży się do 10 proc.

W najbliższych miesiącach spodziewamy się słabszego spadku inflacji. We wrześniu wskaźnik zbliży się do 10 proc. – wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż będą ograniczać skalę spowolnienia – przekazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS o inflacji.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rdr o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Jak przekazał Polski Instytut Ekonomiczny, inflacja spadła w lipcu z 11,5 proc. do 10,8 proc. i jest to piąty miesiąc z rzędu, kiedy tempo wzrostu cen spowalnia. Zauważono, iż od szczytu inflacja jest niższa już o 7,6 pkt. "Zdecydowanie potaniały ceny paliwa - w lipcu tankowanie na stacji było o 15,5 proc. tańsze niż rok temu" - wskazano. Zgodnie z PIE, tempo wzrostu cen żywności i energii także spowolniło, chociaż wciąż jest wysokie i wynosi kolejno 15,6 proc. i 16,7 proc.

Według szacunków instytutu inflacja bazowa także spadła w lipcu, a "ceny w tej grupie wzrosły o 10,5 proc.".

Analitycy PIE spodziewają się w najbliższych miesiącach słabszego spadku inflacji. W ich ocenie we wrześniu wskaźnik zbliży się do 10 proc. - wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż na rynkach żywnościowych będą ograniczać skalę spowolnienia. "Niemniej inflacja bazowa dalej powinna pozostać w trendzie spadkowym" - stwierdzili. Jak wskazano, oczekiwania inflacyjne firm czy konsumentów są coraz niższe. Zgodnie z badaniami GUS - zauważono - w lipcu prawie 70 proc. respondentów uważa, że ceny będą rosły wolniej albo w takim samym tempie.

Według prognoz PIE, w 2024 roku inflacja będzie się utrzymywać na wysokich poziomach i średnio w roku wyniesie 7,9 proc.

"Podobne tendencje widzimy w krajach regionu - to wynik silnej presji płacowej pomimo spowolnienia gospodarczego. Wciąż znaczący odsetek cen rośnie w tempie przekraczającym 10 proc." - podsumowano.

