PIE: widoczna stabilna odnowa krajowego rynku pracy

Dane makroekonomiczne wskazują na stabilną odnowę krajowego rynku pracy. Spadek rocznych dynamik zatrudnienia oraz płac ma charakter statystyczny – napisano w komentarzu PIE do środowych danych GUS

Jak poinformował GUS w środę, w lipcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 8,7 proc. r/r i wyniosło 5851,87 zł brutto.

"Wzrost wynagrodzeń spowolnił w lipcu z 9,8 do 8,7 proc., tj. blisko mediany prognoz analityków (8,6 proc.). Spadek wynika z efektów statystycznych - o ile dotychczas punktem odniesienia były miesiące zamrażania aktywności, to obecnie porównanie następuje względem miesięcy normalnego funkcjonowania gospodarki" - napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS.

Ekonomiści PIE uważają, że w całym II kwartale dynamika wzrostu płac utrzyma się na poziomie ok. 8 proc. r/r.

"Taki poziom oznacza, że wzrost wynagrodzeń powrócił do tendencji obserwowanych przed pandemią. Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazuje że odsetek firm planujących podwyżki wynagrodzeń jest stabilny w czasie. Na wzrost pensji mogą liczyć przede wszystkim pracownicy większych przedsiębiorstw, które raportują lepszą kondycję finansową" - oceniono w komentarzu PIE.

GUS podał również w środę, że w lipcu 2021 r. przeciętnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 proc. r/r i wyniosło 6361,7 tys. W stosunku do czerwca 2021 r. zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie, podczas gdy w czerwcu i maju zatrudnienie w stosunku do poprzednich miesięcy rosło po 0,3 proc. Z komentarza PIE wynika, że ten spadek tempa wzrostu zatrudnienie to również efekt statystyczny.

" W odróżnieniu od wynagrodzeń pandemia wciąż pozostawia ślady na liczbie etatów w sektorze przedsiębiorstw. Polska jak dotychczas odzyskała 70 proc. miejsc pracy utraconych od dna pandemii. W kolejnych miesiącach spodziewamy się mniejszego wzrostu zatrudnienia rzędu ok. 1,3 proc. r/r. Główną rolę dalej odgrywać będą zmiany statystyczne, sam popyt na pracę pozostaje solidny. GUS wskazuje, że liczba ofert pracy opublikowanych w urzędach wzrosła w czerwcu o 26 proc. r/r i była zbliżona do roku 2019. Szacujemy, że zatrudnienie powróci do stanu sprzed pandemii w pierwszej połowie 2022 roku" - oszacowano w komentarzu PIE.

Ekonomiści PIE w swoim komentarzu podsumowali, że dane o płacach i zatrudnieniu "dane makroekonomiczne wskazują na stabilną odnowę krajowego rynku pracy".

