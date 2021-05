PIE: wzrost PKB w II kwartale przekroczy 9 proc. rdr

PKB w I kwartale 2021 r. skurczył się o 1 proc.; w II kwartale wzrost przyspieszy do ponad 9 proc. rdr - szacuje we wtorek Polski Instytut Ekonomiczny. Według analityków polską gospodarkę napędza popyt zagraniczny.

"Marcowe dane o aktywności gospodarczej sugerują, że PKB w I kw. 2021 r. skurczył się o 1 proc. - to wynik o 1 pkt. proc. lepszy, niż wskazywały rynkowe prognozy z początku miesiąca. Także II kw. przyniesie zdecydowane odbicie - wzrost przekroczy 9 proc. rdr" - wskazano w najnowszym wydaniu "Miesięcznika Makroekonomicznego PIE".

Dodano, że "mankamentem pozostaną niskie inwestycje", a polską gospodarkę "napędza popyt zagraniczny".

W opinii analityków dobre wyniki przemysłu z nawiązką zrekompensują wolniejsze odbicie konsumpcji. Jak przypomniano, sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 15 proc. rdr; w kwietniu będzie to ok. 25 proc.

"Są to wysokie wyniki, jednak wciąż podyktowane efektem bazy statystycznej - wydatki ogranicza bowiem sytuacja epidemiologiczna" - zwrócili uwagę eksperci. Mimo to polscy konsumenci deklarują "wysoką skłonność do większych zakupów". PIE oczekuje tym samym dodatkowego przyśpieszania konsumpcji po zniesieniu restrykcji.

"Marcowe dane sugerują wolniejsze odbicie inwestycji - szacujemy, że w I kw. wolumen był o 7,8 proc. niższy niż w analogicznym kwartale 2020 r. W II kw. wartość będzie zbliżona do tej rejestrowanej w najdotkliwszym kwartale pandemii" - ocenił PIE.

Analitycy przyznali, że "mankamentem pozostaje słaba aktywność w budownictwie" - w marcu produkcja sektora spadła o 10,8 proc. "Spodziewamy się podobnego wyniku w kwietniu i stopniowego wzrostu dynamiki w kolejnych miesiącach" - wskazali, dodając, że jest to efekt zastoju na rynku nieruchomości komercyjnych i wolniejszej realizacji projektów infrastrukturalnych.

PIE przypomniał, że w ubiegłym roku sektor motoryzacyjny, branża meblowa czy elektroniczna zawieszały produkcję po zerwaniu łańcuchów dostaw, a obecnie przeżywają okres prosperity. "W efekcie eksport netto podwyższy dynamikę wzrostu o 1,1 pkt. proc. w I kw. oraz o ponad 2 pkt. proc. w II kw." - oceniono.

