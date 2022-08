PIE: założenia makroekonomiczne zaprezentowane w ustawie budżetowej są racjonalne

Założenia makroekonomiczne zaprezentowane w ustawie budżetowej są racjonalne i konserwatywne - ocenia projekt budżetu na 2023 rok analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki. Jego zdaniem, ewentualne nowelizacje budżetu, będą zarezerwowane dla gospodarczo trudnych warunków.

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Projekt przewiduje, że w 2023 wydatki wyniosą 669 mld zł, dochody 604,4 mld zł, a deficyt ok. 65 mld zł. Rząd prognozuje w projekcie budżetu na 2023 r. wzrost PKB w wysokości 1,7 proc., a inflację na poziomie 9,8 proc. Zakłada przy tym, że w tym roku PKB wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 13,5 proc.

Według Rybackiego, założenia makroekonomiczne zaprezentowane w ustawie budżetowej są racjonalne i raczej konserwatywne. "Większość założeń jest zbliżona do mediany prognoz analityków rynkowych, w przypadku PKB szacunki są trochę niższe" - wskazał.

"Spodziewam się, że inflacja w przyszłym roku sięgnie 9,5 proc., a wzrost gospodarczy ok. 2,5 proc." - podał. Jak zaznaczył, ministerstwo (finansów -PAP) zakłada podobny wzrost cen oraz większy spadek aktywności.

W ocenie eksperta PIE, główną niewiadomą dla budżetu jest skala spowolnienia aktywności gospodarczej w przyszłym roku. "Na dzień dzisiejszy jest kilka dobrych prognostyków. Sytuacja na rynku pracy wciąż jest bezpieczna, miesięczne dane także wskazują na niezłą kondycje przemysłu, a migracja napędza wydatki konsumenckie" - wymienił.

Dodał, że jeżeli aktywność gospodarcza w Europie spowolni dużo mocniej od prognoz, to siłą rzeczy deficyty finansów publicznych we wszystkich państwach Unii Europejskiej będą większe. "Podobnie, jeśli ceny energii czy surowców - jak gaz i ropa - zanotują kolejny skokowy wzrost, konieczna będzie silniejsza interwencja, co również podniesie wydatki" - wyjaśnił Rybacki.

Jego zdaniem, ewentualne nowelizacje będą zarezerwowane dla gospodarczo trudnych warunków. "Oczywiście dziś nie można całkowicie wykluczyć takiego scenariusza" - zaznaczył.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

