PIE: Zdolność banku Rosji do stabilizacji waluty wkrótce się wyczerpie

Zdolność centralnego banku Rosji do stabilizacji waluty wkrótce się wyczerpie, co będzie efektem zamrożenia rezerw tej instytucji przez Zachód – ocenili analitycy PIE w poniedziałkowym raporcie.

"Sankcje Zachodu skutecznie ograniczają zdolność CBR do umocnienia rubla", przekazał PIE.

Ekonomiści PIE wskazali, że z obawy przed paniczną wyprzedażą aktywów Rosja nie otworzyła dzisiaj giełdy.

"Ogłoszenie kolejnych pakietów sankcyjnych, obejmujących wszelkie transakcje zawierane z rosyjskim bankiem centralnym, już w weekend spowodowało panikę finansową wśród Rosjan", podano w raporcie.

Jak ocenili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w poniedziałkowym raporcie, sankcje Unii Europejskiej oraz USA doprowadziły do załamania rynków finansowych w Rosji. W rezultacie doszło do skokowej deprecjacja rubla, który stracił ok. 14 proc. w relacji do dolara i do euro. W raporcie stwierdzono, że widać w Rosji panikę. Rosyjski bank centralny (CBR) przyznał, że sektor bankowy utracił płynność i skokowo podwyższył stopy procentowe z 9,5 do 20,0 proc.

"Sankcje Zachodu skutecznie ograniczają zdolność CBR do umocnienia rubla. Rząd wprowadził kontrolę kapitału nakazując każdemu prywatnemu przedsiębiorstwu sprzedaż waluty do banku Rosji. Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się, że zdolność banku Rosji do stabilizacji waluty wkrótce się wyczerpie, co będzie efektem zamrożenia rezerw CBR przez Zachód. W konsekwencji rubel będzie w dalszym ciągu słabł" - podano w raporcie PIE.

Zachodnie sankcje nałożone na Rosję w konsekwencji jej agresji na Ukrainę spowodowały zamrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego oraz ograniczyły dostęp Rosji do zachodnich rynków. Liczne fundusze prywatne (m.in. Norges Bank Investment Management oraz British Petroleum) zadeklarowały wyprzedaż wszystkich rosyjskich aktywów.

"To, co obecnie dzieje się z rosyjską gospodarką jest bezpośrednim efektem sankcji, o które zabiegali europejscy przywódcy, w czym znaczący udział miał rząd polski wywierając nacisk na Szwajcarię, czy Niemcy. Wypracowany konsensus to sukces zarówno unijnej, jak i polskiej dyplomacji oraz dowód na jedność koalicji Zachodu w walce o demokratyczne wartości" - powiedział, cytowany w raporcie, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

Jak przypomniano w raporcie PIE, zgodnie ze słowami wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Josepa Borella, sankcje będą oznaczać zamrożenie połowy rezerw Banku Rosji. Według oficjalnych danych wynoszą one 630,2 mld dolarów, z czego niecałą połowę stanowią rezerwy w euro, dolarach i funtach. Dużą część rezerw stanowi złoto (ok. 20 proc.), którym - jak dodano - operowanie w warunkach sankcji będzie utrudnione.

