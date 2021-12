Pięć decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji na terenie Małopolski

Krakowski Park Technologiczny wydał pięć nowych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymały je głównie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które w Małopolsce zainwestują łącznie blisko 68 mln zł.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak poinformował w środę wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT) Łukasz Słoniowski, plany inwestycyjne przedsiębiorstw ze wsparciem PSI dotyczą głównie budowy nowych zakładów produkcyjnych i unowocześniania już istniejących.

GAL z nowym zakładem w Nowym Brzesku, Fuhr w Babicach

Nowy zakład w Babicach utworzy firma Fuhr Polska, zajmująca się produkcją systemów bezpieczeństwa do drzwi, okien i bram. Powstanie on kosztem blisko 18,4 mln zł do końca 2025 roku.

Inwestycje Tek-Pak, Flexpress oraz IMP

Flexpress, firma zajmująca się drukiem etykiet samoprzylepnych, folii BOPP oraz laminatów wielowarstwowych/saszetek, zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu w Krakowie i zakupić maszyny i urządzenia. Nowa inwestycja będzie kosztować ponad 6,1 mln zł.

Nowa inwestycja firmy IMP z branży magazynowej i motoryzacyjnej będzie polegać na wybudowaniu centrum operacji magazynowych wraz z wyposażeniem. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Niskowa w powiecie nowosądeckim. Koszty kwalifikowane wyniosą co najmniej 14,6 mln zł.

Jak przypomniał przedstawiciel KPT, w tym roku spółka ta wydała 55 decyzji o wsparciu, z czego ok. połowa trafiła do małych i mikro firm. Przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych przekraczających 1,824 mld zł i utworzenie ponad 1 tys. miejsc pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat.

