Pięć nowych kierunków w rozkładzie lotów Ryanaira z wrocławskiego lotniska

Linia Ryanair ogłosiła zimowy rozkład lotów z Wrocławia oraz inaugurację pięciu nowych połączeń. Łącznie od października Ryanair będzie oferował z Wrocławia 30 tras, umożliwiając mieszkańcom Dolnego Śląska bezpośrednie podróże w różnych kierunkach.

Jak podano w przesłanym przez przewoźnika w czwartek komunikacie, pasażerowie mogą już zarezerwować loty w jednym z pięciu nowych kierunków Ryanaira z Wrocławia: Billund (Legoland), Bournemouth, Lizbona, Paphos czy Piza. Z

Prezes Buzz linii lotniczej wchodzącej w skład Grupy Ryanair Michał Kaczmarzyk powiedział, że z okazji ogłoszenia zimowego rozkładu lotów z Wrocławia Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety w cenie od 89 zł. Promocja obowiązuje jedynie do soboty (4 września) na loty do listopada na wybranych trasach.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś powiedział, że nowe połączenia w zimowym rozkładzie lotów to bardzo pozytywny sygnał w trudnym, nieprzewidywalnym okresie pandemii.

"Lato pokazało, że pasażerowie przyzwyczaili się już do regulacji covidowych i w dużej mierze nauczyli się latać na nowych warunkach. Dlatego mamy nadzieję, że zimowy rozkład lotów, w którym pasażerowie znajdą interesujące nowości i bardzo urozmaiconą ofertę połączeń pozwoli na planowanie kolejnych bezpiecznych, tym razem jesienno-zimowych podróży" - powiedział Kuś.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl