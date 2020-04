Pięć samochodów od PERN dla Wojskowego Instytutu Medycznego

PERN przekazał Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie pięć samochodów, które wesprą go w walce z epidemią koronawirusa. Wartość samochodów to blisko 150 tys. zł - poinformował we wtorek PERN.

Informując o nowej inicjatywie, która pomóc ma przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, spółka przypomniała, iż wcześniej jej korporacyjna Fundacja Grupy PERN przekazała ponad 1,2 mln zł na rzecz innych placówek medycznych.

"PERN przekazał w formie darowizny 5 samochodów na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego. Auta wesprą Instytut w walce z epidemią koronawirusa. Wartość rynkowa samochodów to blisko 150 tys. zł brutto" - podała we wtorkowym komunikacie spółka.

PERN wspomniał jednocześnie, że w ramach wsparcia walki z koronawirusem na początku kwietnia przekazał na rzecz Płockiego Wolontariatu 200 metrów bieżących tkanin bawełnianych, które wykorzystywane są do szycia maseczek ochrony osobistej dla potrzebujących instytucji i wolontariuszy. "Z przekazanego materiału zostanie wykonanych ok. 3700 maseczek" - zaznaczyła spółka.

Z kolei w marcu Fundacja Grupy PERN przekazała ponad 1 mln zł dla placówek medycznych na walkę z epidemią koronawirusa, m.in. na zakup defibrylatorów, aparatów EKG, łóżek do intensywnej terapii, a także dodatkowe 250 tys. zł bezpośrednio dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na kupno 8,5 tys. jednorazowych masek ochronnych.

W Płocku znajduje się siedziba spółki PERN, a tamtejszy Wojewódzki Szpital Zespolony, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, znajduje się na liście placówek medycznych pozostających w stanie podwyższonej gotowości.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Spółka posiada na terenie całego kraju bazy ropy naftowej, w tym największe tego typu w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Adamowie przy granicy z Białorusią, a także bazy magazynowania paliw. Zarządza również Morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku, służącym m.in. do rozładunku i składowania surowca dostarczanego tankowcami.