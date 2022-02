Piechowiak: chcemy rozwijać wymianę handlową z Azerbejdżanem

Jesteśmy zainteresowani rozwijaniem wymiany handlowej między Polską a Azerbejdżanem i wzajemnych inwestycji - stwierdził wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Według MRiT perspektywiczne obszary współpracy polsko-azerbejdżańskiej to m.in. infrastruktura i rolnictwo.

Jak przekazało we wtorkowej informacji Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości, polsko-azerbejdżańskie relacje gospodarcze były jednym z głównych tematów spotkania wiceszefa resortu z wiceministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu, Chalafem Chalafowem, który przebywał z oficjalną, dwudniową wizytą w Warszawie z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Azerbejdżanem.

Według resortu rozmowy dotyczyły też m.in. poszerzenia listy beneficjentów programu dla specjalistów i startupów "Poland. Business Harbour".

"Jesteśmy zainteresowani nie tylko dalszym rozwijaniem wymiany handlowej, ale także wzajemnych inwestycji" - wskazał Piechowiak, cytowany we wtorkowej informacji. Wiceminister wyraził zadowolenie, że Azerbejdżan dołączył do grupy państw, które będą korzystać z naszego programu Poland. Business Harbour. "Dzięki temu kolejna grupa informatyków będzie mogła znaleźć pracę w Polsce" - wyjaśnił Piechowiak, który pełni też funkcję przewodniczącego polskiej sekcji Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Oceniono, że do najbardziej perspektywicznych obszarów współpracy polsko-azerbejdżańskiej należą: infrastruktura i logistyka, budownictwo, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, sektor farmaceutyczny, hydroenergetyka oraz nowe technologie.

Jak przypomniano, program "Poland. Business Harbour", który powstał w 2020 r., początkowo był skierowany do białoruskich firm i specjalistów z branży IT, którzy otrzymali możliwość przenoszenia się na korzystnych warunkach do Polski. "Pozytywne efekty działania Programu sprawiły, że zdecydowano o rozszerzeniu zakresu jego działania - przyciąganiu do naszego kraju zagranicznych specjalistów z innych branż, np. inżynierów" - wskazano. To poskutkowało m.in. rozszerzeniem programu o przedsiębiorstwa i obywateli z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Według resortu rozwoju po 11 miesiącach 2021 r. polsko-azerbejdżańska wymiana handlowa osiągnęła 96,8 mln dolarów (spadek o 13 proc. rdr) - w tym polski eksport odnotował spadek o 15 proc. rdr, a jego wartość wyniosła 89,3 mln dol. Natomiast azerbejdżański import towarów do Polski zanotował w tym okresie wzrost o 20 proc., sięgając 7,5 mln dol.

W 2020 r. wymiana handlowa między Polską a Azerbejdżanem wyniosła 119,5 mln dolarów (wzrost o 35 proc. rdr) - polski eksport wzrósł o 35 proc. do ok. 113,1 mln dol., a import osiągnął poziom 6,5 mln dolarów (wzrost o 22,7 proc. rdr).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl