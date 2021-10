Piechowiak: do końca IX wydano 365 decyzji o wsparciu inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji

Do końca września br. wydano 365 decyzji o wsparciu nowych inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji - powiedział PAP wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Dodał, że wartość inwestycji to 15,7 mld zł, dzięki którym ma powstać ponad 8,8 tys. nowych miejsc pracy.

"Od stycznia do końca września 2021 r. wydano łącznie 365 decyzji dot. inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. oznacza to wzrost o 62 proc." - wskazał wiceszef MRiT.

Piechowiak podkreślił, że wartość inwestycji od początku roku do końca września wyniosła 15,7 mld zł - co oznacza wzrost o 111 proc. w porównaniu do ubiegłego roku w tym samym okresie. "Zadeklarowano też utworzenie 8 806 nowych miejsc pracy, czyli o 171 proc. więcej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie".

Wiceminister zaznaczył, że wzrasta też udział polskiego sektora MŚP w liczbie realizowanych projektów w ramach PSI. "W całym ubiegłym roku udział ten wyniósł 65 proc. Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach br. sięgnął 64 proc. Na przestrzeni ostatnich lat możemy zaobserwować tendencję wzrostową w tym zakresie" - podkreślił.

Według resortu deklarowana wartość inwestycji, za które odpowiadają polskie mikro, małe i średnie firmy, wyniosła odpowiednio 17 proc. w całym 2020 r. oraz 18 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r.

Piechowiak spodziewa się, że do końca roku liczba inwestycji w PSI jeszcze wzrośnie. "Po trzech kwartałach zbliżyliśmy się do liczby inwestycji z całego 2020 r., a zgodnie z informacjami ze stref koniec roku jest zwykle intensywny pod względem zapowiedzi kolejnych inwestycji, więc liczba ta jeszcze wzrośnie" - stwierdził.

"Oprócz inwestycji zagranicznych, na których nam zależy, pozytywne jest też to, że rozwijają się polskie firmy. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z preferencyjnych warunków, jakie daje PSI, a także z obecności w strefach zagranicznych firm, z którymi kooperują" - wskazał wiceszef MRiT. Dodał, że najwięcej inwestycji dotyczy obecnie sektora automotive.

Najwięcej decyzji o wsparciu wydały w tym roku cztery strefy: Katowicka SSE (50 decyzji), Krakowski Park Technologiczny (37), Pomorska SSE (37), TSSE Euro-park Wisłosan (37).

Zdaniem Piechowiaka pandemia nie zmniejszyła zainteresowania naszym krajem zagranicznych inwestorów; gospodarka "wróciła już na przedcovidowe tory". "Obserwujemy boom na Polskę. Dzięki wsparciu z kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej w czasie pandemii, co przyczyniło się do uratowania wielu tysięcy firm i milionów miejsc pracy, nasza gospodarka jest dzisiaj stabilna i atrakcyjna dla inwestorów" - stwierdził.

Dodał, że jednymi z czołowych inwestorów, pod względem wartości inwestycji w ramach PSI, są Korea Południowa oraz Niemcy.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko - jak wcześniej - na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do Specjalnych Stref Ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią kluczową rolę w systemie PSI - zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl